ΕΛΛΑΔΑ

14.09.2025 13:29

Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

14.09.2025 13:29
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον Δήμο Καντάνου -Σελίνου.

Πρόκειται για έναν 80χρονο γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112.

Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο από την κοινότητα Καμπάνου με δύο οχήματα και 4 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο σπεύδει και η 19η ΕΜΟΔΕ Χανίων με 6 άτομα.

