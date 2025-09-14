Ρόδος: Τους άρπαζαν… «ραδιενεργά» χρυσαφικά πείθοντας τους ότι παίρνει φωτιά το σπίτι τους

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο μελών της συμμορίας. Ο ένας εκ των δραστών, ηλικίας 19 ετών, αφέθηκε ελεύθερος, καθώς επέδειξε έμπρακτη μετάνοια επιστρέφοντας τα κλοπιμαία καθώς πείστηκε να δώσει όσα είχε αρπάξει κι εκτιμήθηκε στο δικαστήριο. Όμως, αναζητείται κι άλλο άτομο, πιθανόν εκτός Ρόδου.

«Υπάρχει υπερφόρτωση στο δίκτυο, θα γίνει έκρηξη, πρέπει αμέσως να βγάλετε τα τιμαλφή και τα μετρητά από το σπίτι γιατί είναι ραδιενεργά». Η φωνή σταθερή αλλά έντονη έκρυβε μια καλοστημένη επιχείρηση παγίδα – εκφοβισμού, που είχαν στήσει απατεώνες, που ούτε λίγο ούτε πολύ έπειθαν τα θύματα στη Ρόδο να τους δώσουν μόνα τους χρυσαφικά, που είχαν στην κατοχή τους για να μην εκραγεί το σπίτι τους!

Δεν είναι η πρώτη φορά που διάφοροι τυχάρπαστοι κι απατεώνες εμφανίζονται ως ηλεκτρολόγοι, ως υπάλληλοι της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΔΗΕ ή ακόμη και τηλεφωνικών εταιρειών και μπουκάρουν στα σπίτια, κλέβοντας συνήθως ηλικιωμένους ή ανθρώπους που ζουν μόνοι με το πρόσχημα πως θέλουν να φτιάξουν κάποια βλάβη.

Μόνο που το κύκλωμα των Ρομά της Ρόδου ξεπέρασε σε φαντασία όλους τους υπόλοιπους απατεώνες. Έλεγαν πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ηλεκτροδότησης κι επίκειται από στιγμή σε στιγμή έκρηξης στο σπίτι τους και μάλιστα πως τα χρυσαφικά κάνουν την κατάσταση χειρότερη διότι πλέον οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές κινδυνεύουν άμεσα, επειδή είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.

Ανυποψίαστοι πολίτες του νησιού τοποθετούσαν τα τιμαλφή σε διάφορα σημεία στο μπαλκόνι ή έξω από το σπίτι σε μία λεκάνη με αλουμινόχαρτο και τους τα άρπαζαν σε χρόνο μηδέν. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το protothema.gr είχαν καταφέρει να υφαρπάξουν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες στο νησί.

Ο αρχηγός του κυκλώματος δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, ωστόσο εκτιμάται πως δεν αρκέστηκε μόνο στη Ρόδο. Από τηλεφωνήματα που έγιναν σε πολίτες φέρεται να δρα και σε άλλες περιοχές της χώρας παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά.

Με αυτό το πρόσχημα, οι δράστες καταφέρνουν να εκμαιεύσουν όχι μόνο χρήματα αλλά και χρυσά κοσμήματα, τα οποία τα θύματα τοποθετούν μέσα σε λεκάνες, σκεπασμένα με αλουμινόχαρτο, και τα αφήνουν έξω από τα σπίτια τους ή στα μπαλκόνια, ώστε να «απομακρυνθεί ο κίνδυνος». Αμέσως μετά, άλλα μέλη της ομάδας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του αρχηγού, σπεύδουν στα σημεία και παραλαμβάνουν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τέτοιου είδους απάτες, αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να παρασύρονται, με αποτέλεσμα να χάνονται σε λίγα λεπτά αποταμιεύσεις μιας ζωής. Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 έγιναν αλλεπάλληλες κινήσεις από τους απατεώνες, που κάποιοι πολίτες τους υποψιάστηκαν αλλά άλλοι έπεσαν θύματά τους, χάνοντας και χρήματα και κοσμήματα.

Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, άγνωστος τηλεφώνησε στην Κ.Σ., παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ. Με την πρόφαση ότι το σπίτι της έχει σοβαρό πρόβλημα στο δίκτυο και απειλείται με έκρηξη, την έπεισε να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και τα κοσμήματά της σε μία λεκάνη. Όπως κατέθεσε η ίδια, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του, πιστεύοντας πως έτσι θα σώσει το σπίτι της. Σε λεκάνη με αλουμινόχαρτο τοποθέτησε 6.700 δολάρια, 600 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.250 ευρώ, τα οποία άφησε στην αυλή. Λίγα λεπτά αργότερα, χωρίς να το αντιληφθεί, συνεργός του κυκλώματος πέρασε και τα άρπαξε.

Την ίδια μέρα, θύμα απάτης έπεσε και η Κ.Μ. όταν ο δήθεν «υπάλληλος» της είπε ότι θα σημειωθεί μπλακάουτ στη γειτονιά της και ότι έπρεπε να παραδώσει άμεσα χρυσαφικά και τιμαλφή για να αποφευχθεί κίνδυνος. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες και της άρπαξαν κοσμήματα αξίας άνω των 5.300 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και δύο τραπεζικές κάρτες. Σαν να μην έφτανε αυτό οι απατεώνες χρησιμοποίησαν τις κάρτες για οκτώ αναλήψεις, συνολικής αξίας 6.400 ευρώ.

Άλλο περιστατικό σημειώθηκε εις βάρος της Λ.Π., η οποία πείστηκε ότι το σπίτι της θα πάρει φωτιά λόγω βλάβης. Οι απατεώνες κατάφεραν να της αποσπάσουν 1.000 ευρώ και τη βέρα της, όταν τοποθέτησε τα λεφτά και τη βέρα σε λεκάνη στο μπαλκόνι.

Στον Β.Α., στον οποίο τηλεφώνησαν ισχυρίστηκαν ότι το σπίτι του έχει υψηλή τάση αλλά εκείνος υποψιάστηκε πως ήταν απάτη και κάλεσε την αστυνομία.

Το κύκλωμα δεν πτοήθηκε την επόμενη μέρα, οι απατεώνες τηλεφώνησαν στην Χ.Μ., λέγοντάς της ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στην οικία της. Της ζήτησαν να βάλει το πορτοφόλι της σε λεκάνη στο μπαλκόνι. Εκείνη, όμως, ειδοποίησε τη γειτόνισσά της και η συνομιλία διακόπηκε πριν ολοκληρωθεί η απάτη.

Ανάμεσα στα άτομα που «δάγκωσαν» πιο δυνατά ήταν ένα άτομο στη Ρόδο, που κι εκείνο πείστηκε πως μιλούσε με ειδικό. «Με διαβεβαίωσε ότι το σπίτι έχει διαρροή, ότι καταναλώνει πολλή ενέργεια και πως τα χρυσαφικά και τα χρήματα κάνουν την κατάσταση χειρότερη. Μου είπε να τα βάλω όλα σε πλαστική λεκάνη, να τα σκεπάσω με αλουμινόχαρτο και να τα βγάλω έξω. Έτσι έκανα», είπε.

Μόλις άφησε τα λεφτά και τα χρυσαφικά στην αυλή το έβαλε «να ξαναμπώ στο σπίτι για να ελέγξω τον πίνακα. Όταν γύρισα, η αδερφή μου μου φώναξε ότι κάποιος είχε περάσει και πήρε τη λεκάνη. Τότε κατάλαβα ότι ήταν απατεώνας. Μέσα είχα 6.700 δολάρια, 600 ευρώ, ένα χρυσό δαχτυλίδι με διαμάντι αξίας 2.500 ευρώ, δύο ακόμη δαχτυλίδια με πολύτιμες πέτρες, σκουλαρίκια με διαμάντια, κολιέ με μαργαριτάρια και πέντε χρυσούς σταυρούς».

Διαβάστε επίσης:

Ομόνοια: Παρέμβαση με συνθήματα και μπογιές σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων

Ρέθυμνο: 61χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο μεζεδοπωλείο του

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Τιθορέα λόγω βλάβης – Πάνω από μιάμιση ώρα ταλαιπωρία για τους επιβάτες