ΚΟΣΜΟΣ

14.09.2025 11:19

Ρέθυμνο: 61χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο μεζεδοπωλείο του

14.09.2025 11:19
PERIPOLIKO EKAB

Νεκρός βρέθηκε 61χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος το βράδυ του Σαββάτου (13/9) σε μεζεδοπωλείο στο Ρέθυμνο.

Τον άνδρα εντόπισε εργαζόμενος σε βοηθητικό χώρο, πεσμένο στο πάτωμα και χωρίς τις αισθήσεις του, γύρω στις 21.00. 

Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αιτία θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

