Ρέθυμνο: 61χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο μεζεδοπωλείο του

Νεκρός βρέθηκε 61χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος το βράδυ του Σαββάτου (13/9) σε μεζεδοπωλείο στο Ρέθυμνο.

Τον άνδρα εντόπισε εργαζόμενος σε βοηθητικό χώρο, πεσμένο στο πάτωμα και χωρίς τις αισθήσεις του, γύρω στις 21.00.

Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αιτία θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης:

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Τιθορέα λόγω βλάβης – Πάνω από μιάμιση ώρα ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Θεσσαλονίκη: 51χρονος έπαθε αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας – Σώθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία