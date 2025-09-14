Θεσσαλονίκη: 51χρονος έπαθε αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας – Σώθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε, λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 51χρονος υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη αρχικά σοβαρή αλλεργική αντίδραση και λίγη ώρα αργότερα αλλεργικό σοκ με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που του χορήγησε οξυγόνο, ενδοφλέβια υγρά και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο συμβάν έσπευσε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία κινητή ιατρική μονάδα με γιατρό και συνολικά τέσσερις διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Δηλωτική είναι η ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ – 2 Θεσσαλονίκης στο Χ.

