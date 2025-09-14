search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

14.09.2025 10:47

Θεσσαλονίκη: 51χρονος έπαθε αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας – Σώθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ

14.09.2025 10:47
ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new

Συναγερμός σήμανε, λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 51χρονος υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη αρχικά σοβαρή αλλεργική αντίδραση και λίγη ώρα αργότερα αλλεργικό σοκ με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που του χορήγησε οξυγόνο, ενδοφλέβια υγρά και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά και απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο συμβάν έσπευσε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία κινητή ιατρική μονάδα με γιατρό και συνολικά τέσσερις διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Δηλωτική είναι η ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ – 2 Θεσσαλονίκης στο Χ.

Σήμερα 13 /09/ 2025 στις 13.30 περίπου, οι Διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ασθενούς άντρα 51 ετών με σοβαρή αλλεργική αντίδραση από δήγμα εντόμου, η οποία εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.

Για την διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ.

Ο ασθενής στην συνέχεια σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση & παρακολούθηση.

Στο συμβάν επιχείρησε 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά 4 Διασώστες ΕΚΑΒ.

