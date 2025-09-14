search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 11:35
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 10:23

«Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο»: Η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

14.09.2025 10:23
ypex_0211_1460-820_new

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η απάντηση της Ελλάδας στην επιστολή της Λιβύης, που καθόριζε μονομερώς τα εξωτερικά όρια της λιβυκής ΑΟΖ, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της ελληνικής ΑΟΖ, στη βάση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Η εκτενής ελληνική επιστολή επιδόθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ και απαντά αναλυτικά σε όλα τα ζητήματα που έθεσε η Λιβύη.

Η επιστολή τονίζει πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, καθώς αγνοεί την ύπαρξη και τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, η Αθήνα επισημαίνει ξανά ότι η χάραξη των συγκεκριμένων οικοπέδων – καθώς και συνολικά ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός – είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Ελλάδα απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η μέση γραμμή πρέπει να χαράσσεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές των δύο χωρών, θέση την οποία ουσιαστικά επιχειρεί να επιβάλει η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας έτσι, ξανά, τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Τέλος, η Αθήνα αναδεικνύει τη νομιμότητα της ελληνοκυπριακής συμφωνίας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2020.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, ο ελληνας ΥΠΕΞ, Γ. Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί με τον ασκούντα χρέη υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ: Μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό

«Αμφιβάλλουμε ότι θέλει όντως εκλογές»: Κυβερνητικές πηγές για εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Σήκωσε το γάντι ο Ανδρουλάκης: «Η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο με εκλογές»!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katerina_kainourgiou3005
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

androulakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΑΣΟΚική μάζωξη για μετά – ΔΕΘ ποτό

doukas_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εντός γραμμής ο Δούκας

manesis
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πρεμιέρα με το …δεξί για Μάνεση – Δύσκολη αρχή για Weekend Live

PERIPOLIKO EKAB
ΚΟΣΜΟΣ

Ρέθυμνο: 61χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο μεζεδοπωλείο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

gamos-ntina-gios-antypa
LIFESTYLE

Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 11:35
katerina_kainourgiou3005
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

androulakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΑΣΟΚική μάζωξη για μετά – ΔΕΘ ποτό

doukas_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εντός γραμμής ο Δούκας

1 / 3