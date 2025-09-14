«Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο»: Η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η απάντηση της Ελλάδας στην επιστολή της Λιβύης, που καθόριζε μονομερώς τα εξωτερικά όρια της λιβυκής ΑΟΖ, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της ελληνικής ΑΟΖ, στη βάση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Η εκτενής ελληνική επιστολή επιδόθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ και απαντά αναλυτικά σε όλα τα ζητήματα που έθεσε η Λιβύη.

Η επιστολή τονίζει πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, καθώς αγνοεί την ύπαρξη και τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, η Αθήνα επισημαίνει ξανά ότι η χάραξη των συγκεκριμένων οικοπέδων – καθώς και συνολικά ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός – είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Ελλάδα απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η μέση γραμμή πρέπει να χαράσσεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές των δύο χωρών, θέση την οποία ουσιαστικά επιχειρεί να επιβάλει η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας έτσι, ξανά, τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Τέλος, η Αθήνα αναδεικνύει τη νομιμότητα της ελληνοκυπριακής συμφωνίας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2020.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, ο ελληνας ΥΠΕΞ, Γ. Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί με τον ασκούντα χρέη υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Ταχέρ Σαλέμ Αλ Μπαούρ ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

