«Αμφιβάλλουμε ότι θέλει όντως εκλογές»: Κυβερνητικές πηγές για εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Για ακοστολόγητες προτάσεις κατηγορούν κυβερνητικές πηγές τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τις εξαγγελίες του στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «αντί για «προγραμματικό σχέδιο», σημειώνουν, επανέφερε από το βήμα της ΔΕΘ τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις».

«Οι ακοστολόγητες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας», τονίζουν.

Πιο αναλυτικά -λένε- στην ομιλία του, στη ΔΕΘ είπε ότι η ΝΔ δημιούργησε την Ελλάδα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων και των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Το σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνει πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες, στην κορυφή των οποίων βρίσκεται η αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Όπως σχολιάζουν πηγές της κυβέρνησης, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι μόνο το κόστος από την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, ύψους 1,35 δισ., αρκεί για να μπει η χώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ενώ όσον αφορά στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά που πρότεινε εκ νέου το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι το κόστος για τα τρόφιμα και συντελεστή 6% από 13%, είναι περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις. Αντί για εναλλακτικές προτάσεις (…) περιέγραψε τον πιο γρήγορο δρόμο για επιστροφή της χώρας στις περιπέτειες του παρελθόντος (…). Ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτει μέτρα αρκετών δισ. ευρώ και άρα εισηγείται πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό, που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε τη χώρα μας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, υιοθετώντας πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν στον «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Παράλληλα σχολιάζουν πως «απέναντι στις ανεύθυνες υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση υλοποιεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με μειώσεις φόρων που θα φέρουν αυξήσεις εισοδημάτων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αλλά και γενναίες ελαφρύνσεις με έμφαση στις οικογένειες, στους νέους, στην ελληνική περιφέρεια και στα ακριτικά μας νησιά».

Τέλος, οι ίδιες κυβερνητικές σημειώνουν πως «ο κ. Ανδρουλάκης ανακάλυψε ότι η Ελλάδα αποκλίνει από την υπόλοιπη Ευρώπη όταν αντιθέτως συγκλίνει σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εισοδήματα, ιδιωτική κατανάλωση, μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης. Μίλησε για ανάγκη ψηφιοποίησης του κράτους, προφανώς επειδή δεν χρησιμοποιεί το Gov.gr όπου είναι ψηφιοποιημένες οι υπηρεσίες του Δημοσίου προς όφελος των πολιτών».

Και προσθέτουν χαρακτηριστικά: «απέναντι στις ισοπεδωτικές και ανεύθυνες λογικές του ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες ξέρουν ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας».

«Αμφιβάλουμε κατά πόσο εννοεί ο κ. Ανδρουλάκης όσα λέει για εκλογές, οι οποίες όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το 2027 και τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να παρουσιάσει κανονικό και κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι τις τωρινές αοριστολογίες με τις ακάλυπτες υποσχέσεις», σημειώνουν.

Διαβάστε επίσης:

Σήκωσε το γάντι ο Ανδρουλάκης: «Η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο με εκλογές»!

ΔΕΘ 2025: Ώρα για πολιτική αλλαγή διαμηνύει ο Ανδρουλάκης

Παπαϊωάννου: «Τέλoς Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια»