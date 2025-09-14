Σήκωσε το γάντι ο Ανδρουλάκης: «Η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο με εκλογές»!

«Η πολιτική αλλαγή θα βάλει τέλος σε αυτό τον κατήφορο. Και η πολιτική αλλαγή μπορεί πράξη μόνο με εκλογές»!

Με αυτό το μήνυμα-έκπληξη έβαλε την αιχμή στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βελλίδειο, ζητώντας ουσιαστικά εκλογές. Η θέση αυτή αποτελούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή έκπληξη.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωρίζοντας ότι η παρουσία του με την θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από πολλά χρόνια αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ισχυροποίηση του κόμματος, σήκωσε το γάντι με την αναφορά στις εκλογές προκειμένου να δείξει ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει έτοιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και αλλαγής.

Από νωρίς το μεσημέρι οι στενοί του συνεργάτες προετοίμαζαν τον χώρο της ομιλίας ενώ το οργανωτικό του κόμματος φρόντιζε να φτάσει όλος ο κόσμος στο Βελλίδειο.

«Έχουμε να δούμε αυτό το μέγεθος συγκέντρωσης σε ομιλία Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ από τα χρόνια του Γιώργου Παπανδρέου» έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ από τον τομέα κινητοποιήσεων εκφράζοντας την ικανοποίηση τους. Τότε άλλωστε ήταν η τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ είχε βρεθεί ξανά στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σημαντικό σημείο στους πολιτικούς συμβολισμούς αποτελεί το σχέδιο μεταρρυθμίσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης ονομάζοντας το “Αναστάσιος Πεπονής”, προτείνοντας νέο ΑΣΕΠ και την επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την πρόταση του για την δημιουργία της Νέας Διαύγειας μιας ενιαίας πλατφόρμας που θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις της διοίκησης και θα συλλέγονται δεδομένα, με στόχο την πληροφόρηση για τις εισροές εκροές του δημοσίου χρήματος και την πορεία των διοικητικών διαδικασιών.

Στην πρώτη γραμμή των θέσεων στο Βελλίδειο για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκαν όλοι οι βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος μαζί με τους περισσότερους παραγωγικούς φορείς, γεγονός που προκάλεσε ικανοποίηση καθώς η έλευση των φορέων στην ομιλία αποτελούσε στοίχημα για την Χαριλάου Τρικούπη.

Αύριο το μεσημέρι με την συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα φροντίσει με τις απαντήσεις του να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τους τόνους με την κυβέρνηση με νέα μηνύματα πέρα από αυτό για τις εκλογές. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτίμησε να επικεντρωθεί στα προγραμματικά χαρακτηριστικά και στις θέσεις γνωρίζοντας ότι πρέπει να ενισχυθεί η κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ.

Η ανυπαρξία αναφορών στον Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν τυχαία άλλωστε στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρούν δεδομένο ότι θα γίνουν σχετικές ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου. Η επιλογή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν συνειδητή, περιγράφει άλλωστε την κινητικότητα του πρώην Πρωθυπουργού ως θέμα του ΣΥΡΙΖΑ ενώ στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κλίμα μετά την ομιλία Τσίπρα “ξεφούσκωσε” άμεσα γιατί δεν πρότεινε κάτι νέο και δεν έδειξε δυναμική.

