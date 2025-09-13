Παπαϊωάννου: «Τέλoς Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια»

Τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα μαθήματα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Όπως υπογράμμισε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, «ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ιστορικής μεταρρύθμισης», ενώ εξήγησε ότι τα προγράμματα σπουδών έχουν κατατεθεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και αναμένονται οι πιστοποιήσεις.

«Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Οκτωβρίου», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να περιμένουν για την τελική έγκριση των προγραμμάτων.

Ο υφυπουργός Παιδείας μίλησε για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα κενά εκπαιδευτικών, το Εθνικό Απολυτήριο, και το ζήτημα της φοιτητικής στέγης.

Για την εικόνα στα σχολεία με την έναρξη της νέας χρονιάς, είπε πως υπάρχουν κενά σε δασκάλους και καθηγητές, καθώς «πολλοί ανέλαβαν υπηρεσία αλλά για διάφορους λόγους πήραν άδεια». Μέχρι τις 19 Αυγούστου, σημείωσε ο υφυπουργός οι αναπληρωτές ήταν 25.000 οι οποίοι ενημερώθηκαν σε ποια σχολεία θα πάνε γύρω στις 4- 5 Σεπτεμβρίου.

«Η παιδεία δεν είναι κάτι στατικό, αλλά μια διαρκής διαδικασία. Τα προβλήματα πρέπει να τα βλέπουμε ως ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο».

Όσον αφορά τις πανελλαδικές, ο υφυπουργός επισήμανε ότι ανοίγει η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο, ώστε «η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο να μην κρίνεται μόνο από τέσσερα τρίωρα».

Τέλος, για το θέμα της φοιτητικής στέγης, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι έχουν δοθεί σημαντικά κονδύλια για ανακαινίσεις υφιστάμενων εστιών, ενώ σε πόλεις χωρίς εστίες «το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης οικιάζει ξενοδοχεία ώστε να στεγάζονται οι φοιτητές».

