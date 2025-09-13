Τρεις δημοσκοπήσεις, δύο συμπεράσματα και ένα μήνυμα: Για Μητσοτάκη, κόμμα Τσίπρα και γκρίζα ζώνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εξόχως ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που εξάγονται από τις τρεις πρώτες δημοσκοπήσεις, μετά το πρωθυπουργικό πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ.
Η Opinion Poll, η Real Polls και η GPO (για Action24, Protagon, Παραπολιτικά αντίστοιχα) κατέγραψαν περίπου μία συγκεκριμένη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις για το πολιτικό σκηνικό. Τα ευρήματα και των τριών ερευνών κατατείνουν σε δύο βασικά συμπεράσματα (και πολλά επί μέρους), αλλά και ένα μήνυμα που μάλλον πρέπει να ανησυχήσει τα υπάρχοντα κόμματα και το πολιτικό προσωπικό.
Το μήνυμα είναι ότι αυξάνεται κι άλλο η λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Και αυτό δεν αποδεικνύει απλά ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση δεν μπορούν να εκφράσουν την κοινωνία, αλλά και πως η δημιουργία νέων κομμάτων ίσως βρει ευρεία αποδοχή.
Σε γενικές γραμμές δηλαδή ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους είναι μακριά από τα σημερινά κόμματα.
Το πρώτο λοιπόν βασικό συμπέρασμα από τα τρία γκάλοπ είναι ότι η ΝΔ δύσκολα ανακάμπτει.
Τα κέρδη από το πακέτο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ είναι ισχνά και στις τρεις μετρήσεις. Η άνοδος στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου δεν ξεπερνά τη μία μονάδα και σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά της είναι κάτω από το όριο του 25%, που θέλει ο εκλογικός νόμος για το μπόνους.
Στη δε εκτίμηση ψήφου και πάλι τα κέρδη είναι αμελητέα και δεν επιτρέπουν στη ΝΔ να ισχυριστεί ότι «πάτησε» το 30%. Ακόμα και η Opinion Poll, που της… «έδωσε» 30,5%, απλά την ανέβασε από το 29,8% της προηγούμενης έρευνας κατά 0,7%.
Ωστόσο στην Real Polls παρατηρήθηκε ότι η απήχηση της ΝΔ στη γκρίζα ζώνη έχει μειωθεί, άρα είναι παρακινδυνευμένη η κατανομή με «παλαιά εργαλεία» των ψηφοφόρων αυτών στα κόμματα που είχαν ψηφίσει το 2023.
Διόλου ενθαρρυντικά στοιχεία για την προσπάθεια ανάκαμψης της κυβέρνησης.
Ανεξαρτήτως από τις εκτιμήσεις που κάνει κάποιος σχετικά με τις προθέσεις ή τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα να κάνει κόμμα, το «έδαφος» που υπάρχει έχει ενδιαφέρον, σύμφωνα και με τις τρεις δημοσκοπήσεις.
Το 6.5% δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα κόμμα Τσίπρα και το 25.3% ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Άρα είναι μία δυνητική ψήφο της τάξης του 31.8%. Μάλιστα έχει σημασία η αυξητική τάση: Στην προηγούμενη έρευνα το σίγουρα θα ψήφιζα ήταν 10.5% και το θα μπορούσα 11.5%, άρα άθροισμα 22%.
Επιπλέον έχει ενδιαφέρον ότι το 25.7% πιστεύει ότι ένα κόμμα Τσίπρα μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ανακοινώσει καν προθέσεις και ότι το ερώτημα δεν είναι εντελώς στον αέρα, αλλά έχει να κάνει με ένα πολιτικό που έχει μακρά αρχηγική πορεία, όπερ σημαίνει έχουν μεγάλη βεβαιότητα στις απαντήσεις τους, τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο εγχείρημα, προφανώς και έχει τύχη. Το πόση τύχη θα έχει τελικά ή τι στόχο έχει ο Αλέξης Τσίπρας με μία τέτοια κίνηση θα φανεί στην πορεία.
