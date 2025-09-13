Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

Λίγες ώρες πριν βρεθεί στο βήμα της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφτηκε τα περίπτερα και την διοίκηση της έκθεσης και το βράδυ της Παρασκευής έβαλε και τις τελευταίες πινελιές στη σημερινή ομιλία του, στην απήχηση της οποίας επενδύει πολλά. Γνωρίζει ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την παράταξη του που μετά από πολλά χρόνια βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενισχύσει το κυβερνητικό της προφίλ.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να δώσει το μήνυμα ότι και ο ίδιος είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Για αυτό θα εστιάσει και σε ένα πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών μιας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις όπως ένα μικρο Υπουργικό Συμβούλιο με συγχωνεύσεις Υπουργείων και θέσεις όπως η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο.

Στις βασικές προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την οικονομία πέρα από τον 13ο μισθό θα βρίσκεται η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο μηδενισμός στο ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη στο ίδιο πλαίσιο, το νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους αποκαθιστώντας μνημονιακές πληγές που άνοιξαν επί ΣΥΡΙΖΑ για τους συνταξιούχους και συνεχίστηκαν από την ΝΔ και η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 75% για πολύτεκνες οικογένειες, πρόταση που αφορά το στεγαστικό και το δημογραφικό παράλληλα.

Κύρια πολιτικά μηνύματα στην ομιλία του θα αποτελέσουν το νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους πολίτες, το «όχι» στην αλαζονεία και στην ασυδοσία που ο Νίκος Ανδρουλάκης θεωρεί ότι αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιληπτά στους πολίτες, η αναφορά στο ΠΑΣΟΚ ως κόμμα των μικρομεσαίων δίνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι εμπόδιο αλλά καταλύτης για την ανάπτυξη της χώρας, τέλος θα ακουστεί στο Βελλίδειο αρκετές φορές η φράση «η ακρίβεια δεν είναι κανονικότητα» καθώς όλοι στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός προσπέρασε στην δική του παρουσία στη ΔΕΘ το μεγαλύτερο και διαχρονικότερο πρόβλημα των πολιτών.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα κλείσει με την δέσμευση για την παράδοση μιας καλύτερης πατρίδας στις νέες γενιές, χωρίς παλαιοκομματικές νοοτροπίες και χωρίς ανοχή σε συμφέροντα.

