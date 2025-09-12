ΔΕΘ 2025 – Χαρίτσης: «Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία» – Τι είπε για το ζήτημα των συνεργασιών

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία» τόνισε σε συνέντευξη Tύπου, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζοντας την πολιτική του κ.Μητσοτάκη βαθιά ταξική και την οικονομική πολιτική που ακολουθείται, αναπαραγωγή του μοντέλου που οδήγησε στη χρεοκοπία το 2010.

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι στην πρωθυπουργική ομιλία στα εγκαίνια της ΔΕΘ δεν έγινε καμία αναφορά στην Παλαιστίνη, σχολιάζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει εγκλωβίσει τη χώρα σε μια αναποτελεσματική και επικίνδυνη εξωτερική πολιτική.

«Η ΝΔ έχει παγιώσει την κρίση, την έχει μετατρέψει σε κανονικότητα και το σχέδιο που υλοποιεί η κυβέρνηση το βλέπουμε στα εργασιακά αλλά και στα προνόμια για τις τράπεζες που εφαρμόζουν μοντέλα αισχροκέρδειας. Το αίσθημα της αδικίας είναι διάχυτο και καμία προπαγάνδα δεν μπορεί να το αναστρέψει».

Μιλώντας για τη μετανάστευση, είπε ότι οι αγκυλώσεις και οι ιδεοληψίες δεν μας αφήνουν να δούμε το προφανές, ότι δηλαδή θα μπορούσε να γίνει δύναμη αναζωογόνησης της επαρχίας και σε τόπους που αυτή τη στιγμή αδειάζουν. Προσέθεσε μάλιστα ότι σήμερα στην Ελλάδα ασκείται η πιο ακροδεξιά πολιτική στην Ευρώπη, με σκληρή αντιμεταναστευτική στάση. Χαρακτήρισε επίσης ακατανόητη τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της Παλαιστίνης και ζήτησε τη συμπόρευση όσο το δυνατόν περισσότερων δυνάμεων σε ένα ζήτημα που αποτελεί «το πολιτικό όριο της ανθρωπότητας».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ζήτησε την επιστροφή της ΔΕΗ στο Δημόσιο σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες της ΕΕ σε θέματα ενέργειας και πρωταθλήτρια στο ζήτημα του κόστους στέγασης. Επίσης έκανε λόγο και για μια εποχή πρωτοφανούς πόλωσης, με ακροδεξιές δυνάμεις να επιχειρούν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα.

Το ζήτημα των συνεργασιών

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά άνοιξε το ζήτημα του αριστερού μετώπου καταθέτοντας στον δημόσιο διάλογο μια πολιτική πρόταση με σαφές περιεχόμενο. Τόνισε ότι το ζήτημα των συνεργασιών άπτεται με το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια πρόταση που θα είναι αντιπαραθετική στη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν είναι μόνο ένα ζήτημα συνομιλίας αλλά πολιτικής πράξης και ουσίας και εδώ ρωτώ, θα μιλήσουμε για τη φορολόγηση του πλούτου; Για μία αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που δεν αφήνει πίσω την κοινωνία; Θα υπάρξει δημόσιος ενεργειακός πυλώνας; Δημόσιος πυλώνας στις συστημικές τράπεζες για να υπάρξει έλεγχος ροής των χρηματοδοτήσεων; Ο διάλογος πρέπει να έχει σαφές περιεχόμενο» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, το 2023 η Αριστερά υπέστη μια στρατηγική ήττα γιατί το μήνυμα της ήταν θολό.

«Άρα, το ζήτημα είναι πώς διαμορφώνεται μια πολιτική πρόταση που ξέρει ποιους θέλει να εκπροσωπήσει, εκεί θα μετρηθούμε όλοι και όχι πώς θα τα βρούμε με τον κ. Τσίπρα ή τον κ. Φάμελλο. Έχουμε χάσει λίγο την ουσία της συζήτησης που είναι ότι η κοινωνία νιώθει πλήρως απομονωμένη από το κοινωνικό γίγνεσθαι και ότι κανείς δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα της» επισήμανε.

Ανέφερε επίσης ότι «ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι είμαστε σ΄ ένα διαρκές μνημόνιο, χωρίς να είμαστε ουσιαστικά» και πως «ακολουθείται μια πολιτική που οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες» και προσέθεσε:

«Το ζήτημα στην κοινωνία είναι να υπάρξει μια ισχυρή Αριστερά στον τόπο μας που θα λέει τα πράγματα με το όνομά τους και θα μπορέσει αντιπαρατεθεί στην απελαύνουσα Δεξιά».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να υπάρξει μια πειστική εναλλακτική «απέναντι σ΄αυτόν το ζόφο που υπάρχει σήμερα» και επανέλαβε ότι το μείζον είναι να μην υπάρχει τρίτη ευκαιρία για τη Δεξιά του Μητσοτάκη και η απάντηση να έρθει από την Αριστερά, όπου εκεί θα κριθούν όλοι.

Σχολιάζοντας το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθύμισε ότι το κόμμα του, πολύ πριν αποκαλυφθεί η ιστορία, είχε επισημάνει κοινοβουλευτικά όλα τα ζητήματα με αποτέλεσμα να μην “πέσει από τα σύννεφα”

«Είδαμε από την κυβέρνηση μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της αλλά από την αντιπολίτευση υπήρξε μια κοινή στάση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον» κατέληξε.

