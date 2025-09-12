search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

12.09.2025 11:32

Κόντρα Άδωνι – Αμπατιέλου για την υγεία με φόντο το… Νεπάλ

adonis_ampatielos_new

Μέσω… Νεπάλ ξεδίπλωσε για μια άλλη φορά το αντικομμουνιστικό του μένος ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας, ο οποίος δέχεται σφοδρή κριτική για την κατάσταση του ΕΣΥ, αναφέρθηκε στα πρόσφατα αιματηρά επεισόδια στη χώρα στους πρόποδες των Ιμαλαϊων.

«Η κυβέρνηση του Νεπάλ που είναι μαρξιστική-λενινιστική, προφανώς και δεν κατάφερε να κάνει προσλήψεις και γι’ αυτό τώρα τρέχουν να σωθούν με ελικόπτερα», σχολίασε θέλοντας να ειρωνευτεί όλους όσοι τον επικρίνουν με τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Αμπατιέλο να περνάει στην αντεπίθεση.

«Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι φταίει το Νεπάλ για να δικαιολογήσουμε τα κενά στο Κέντρο Υγείας Αίγινας», σχολίασε για να προσθέσει ότι «κι εκεί ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Κίνα λύνουν τους δικούς σας ανταγωνισμούς».

Στη δευτερολογία του, ο υπουργός Υγείας, είπε ότι «όπου κυβερνήσατε,  με ελικόπτερα φύγατε… Είτε με τον Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, είτε στο Νεπάλ σήμερα, είδαμε τι έγινε με τα κομμουνιστικά καθεστώτα», αντέτεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

