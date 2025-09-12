«ΠΑΣΟΚ το κόμμα των μικρομεσαίων»: Τα μηνύματα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ, μετά την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης

Λίγο πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το Σάββατο, η τοποθέτηση του είναι έτοιμη και μελετημένη, μένουν οι τελικές πινελιές που θα βάλει ο ίδιος επικοινωνιακά μαζί με το στενό του επιτελείο. Ο ένας στόχος του είναι να απευθυνθεί στους μικρομεσαίους, που άφησε εκτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το κυβερνητικό πακέτο και ο άλλος να αναδειχθεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ “καθαρίζει” σε αυτή τη φάση τη μάχη της δεύτερης θέσης και είναι αυτός πλέον ο κύριος και σοβαρός αντίπαλος της ΝΔ .

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα χρησιμοποιήσει φράσεις όπως «θέλουμε μια Ελλάδα με υψηλούς στόχους» και «να φέρουμε αέρα αισιοδοξίας στην κοινωνία» μιλώντας για ένα επεξεργασμένο σχέδιο που δεν έχει το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. Θα εστιάσει στην σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες αφήνοντας αιχμές για αλαζονεία και ασυδοσία κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Νέα Σύγκλιση

Βασικό κεφάλαιο στην ομιλία του θα αποτελέσει η αναφορά στη «νέα σύγκλιση» μιλώντας για τα εισοδήματα, τους θεσμούς, τις δεξιότητες και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αναμένεται στο πλαίσιο αυτό να βάλει 5 μεγάλες εθνικές προτεραιότητες: το δημογραφικό, το βιοτικό επίπεδο στη χώρα σε σχέση με αυτό στην ΕΕ, την μείωση των ανισοτήτων, την αναδιανομή του πλούτου και την αύξηση της παραγωγικότητας.

«Δεν υποσχόμαστε δημοσιονομική πλειοδοσία, αλλά σκληρή δουλειά και ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης», αναμένεται να τονίσει στο σημείο αυτό της ομιλίας του.

Μεταρρυθμίσεις

Στο επίπεδο των μεταρρυθμίσεων θα βάλει επίσης 5 κύριους άξονες: ευέλικτο υπουργικό σχήμα με συγχωνεύσεις υπουργείων, καθαρούς ρόλους μεταξύ του κράτους και της αυτοδιοίκησης, παρεμβάσεις για την ανεξαρτησία των δικαστών, αναβάθμιση του ΑΣΕΠ και μείωση των μετακλητών υπαλλήλων.

Φορολογία

Για την φορολογία ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εστιάσει στην τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας, στη σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη. Έμφαση θα δώσει στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα ακριτικά νησιά και στη μείωση του ΕΝΦΙΑ με κοινωνικά κριτήρια.

Ακρίβεια

Για την ακρίβεια θα αναφέρει ότι δεν μπορεί να είναι μέρος καμίας κανονικότητας, προτείνοντας την θέσπιση ενιαίας αρχής καταναλωτών και ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας για ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο θα επικεντρωθεί στον 13ο μισθό, στις συλλογικές συμβάσεις, στο νέο ΕΚΑΣ, περνώντας έπειτα στις αναπτυξιακές θέσεις του ΠΑΣΟΚ και στη κάλυψη του επενδυτικού κενού. Για την Περιφερειακή Ανάπτυξη θα παρουσιάσει έναν ολιστικό σχεδιασμό για κάθε μια από τις 12 περιφέρειες ξεχωριστά.

ΠΑΣΟΚ: Κόμμα των μικρομεσαίων

Δίνοντας προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να τονίσει ότι η παράταξη του είναι αυτή που απευθύνεται στους μικρομεσαίους. «Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα των μικρομεσαίων» θα υπογραμμίσει το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις προγραμματικές θέσεις που θα αναλυθούν ψηλά μπαίνουν επίσης οι αγρότες και τα άτομα με αναπηρία.

Βασικές δεσμεύσεις Ανδρουλάκη

«Δεσμεύομαι προσωπικά, σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να αγωνιστώ, ώστε να προσφέρουμε στις νεότερες γενιές μια πατρίδα καλύτερη», «χωρίς παλαιοκομματικές νοοτροπίες και πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας», «χωρίς ανοχή σε συμφέροντα που σωρεύουν οικονομική και πολιτική ισχύ εις βάρος του λαού», «χωρίς φοβικά σύνδρομα στη χάραξη μιας περήφανης εξωτερικής πολιτικής που θα βάλει την Ελλάδα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων, στην Ευρώπη και στον κόσμο», είναι οι κύριες δεσμεύσεις που θα αναφέρει στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

