Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε την Πέμπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani με αφορμή την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα.

Ο πρωθυπουργός την χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι η διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

