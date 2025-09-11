search
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ

11.09.2025 19:51
kiriakos-mitsotakis-new

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε την Πέμπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani με αφορμή την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα.

Ο πρωθυπουργός την χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και υπογράμμισε ότι η διάλογος είναι το μόνο μέσο για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

