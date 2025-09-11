Το εσωτερικό σημείωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητάει από τον Γιώργο Μυλωνάκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Το εσωτερικό σημείωμα που έλαβε ο Γιώργος Μυλωνάκης από συνεργάτη της κυβέρνησης στα μέσα Ιουνίου και αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητάει με αίτηση κατάθεσης εγγράφων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε συνέχεια των όσων είχε αναφέρει προ ημερών στη Βουλή υποστηρίζει ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παρά το γεγονός ότι επιχείρησε να εμφανίσει το εσωτερικό σημείωμα ως άτυπο, αυτό είναι υπόμνημα, έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που το καθιστούν έγγραφο, το οποίο δικαιούται να γνωρίζει η Βουλή και οι πολίτες, καθώς «συντάχθηκε» από δημόσιο υπάλληλο που αμείβεται με τα χρήματα του ελληνικού λαού και υπηρετεί στο ανώτατο επίπεδο. «Αφορά κρίσιμες πτυχές του Σκανδάλου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σας υποβλήθηκε με την υπηρεσιακή σας ιδιότητα από υπηρεσιακό πρόσωπο, μετά από σχετικό αίτημα και παραγγελία σας, τούτο δε έγινε ακριβώς κατά τον κρίσιμο χρόνο που αποκαλύπτονταν τα σκάνδαλα, με τα οποία συνδέονται Κυβερνητικά πρόσωπα και κομματικά πρόσωπα με τα οποία είχε άμεση επαφή ο Πρωθυπουργός και ακριβώς το επίμαχο διάστημα που ανακοινωνόταν η διαβίβαση της πρώτης ποινικής δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Βουλή, διαδικασία την οποία η Κυβέρνηση καθυστέρησε επί 1 εβδομάδα και πάλι ακριβώς τον κρίσιμο χρόνο, καθυστερώντας σοβαρά την άφιξη της ποινικής δικογραφίας στη Βουλή», αναφέρει.

Με την ίδια αίτηση κατάθεσης εγγράφων η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει ακόμη από τον Γιώργο Μυλωνάκη να κατατεθεί στη Βουλή κάθε άλλο συναφές έγγραφο αλληλογραφίας και ειδικότερα, το έγγραφο με το οποίο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ζήτησε το σχετικό υπόμνημα ή σημείωμα, την αλληλογραφία με την οποία διαβιβάστηκε το υπόμνημα ή σημείωμα και κάθε συμπληρωματική πληροφορία, απάντηση, σημείωμα, υπόμνημα, παρατήρηση, οδηγία, που έλαβε.

Διαβάστε επίσης:

Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Επιμένει ο Μαρινάκης για τον ΦΠΑ: Δεν θα περάσει η μείωση στους καταναλωτές, μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος

Δυσφορία και μήνυμα Φάμελλου για κόμμα Τσίπρα: Κανένα περιθώριο για νέο κατακερματισμό, αδιανόητη η ανεξαρτητοποίησή του