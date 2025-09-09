Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή επίθεση στον Γιώργο Μυλωνάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ με την οποία δήλωνε αναρμόδιος να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτησή της με αντικείμενο: «Η εμπλοκή σας, με εντολή Πρωθυπουργού, σε παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δικαστικών-εισαγγελικών ερευνών, κατά κατάχρηση εξουσίας, σχετιζόμενη με το σκάνδαλο-κακούργημα του ΟΠΕΚΕΠΕ», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «παρακρατικού και αντιδημοκρατικού τύπου δράση» και για «πάρα πολύ βαριά αδικήματα».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής άνοιξε βεντέτα με τον κ. Μυλωνάκη που την κατηγόρησε στην ανάρτησή του για «μικροπολιτική σκοπιμότητα», «φαντασιακά συμπεράσματα» και «πολιτικά παραμύθια», υποστηρίζοντας ότι δεν θα δεχθεί ένα «Μαξίμου-Gate» και «Μυλωνάκης-Gate».

Προς επίρρωση των ισχυρισμών της επικαλέστηκε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε το περιεχόμενο απορρήτων ερευνών των Ευρωπαίων εισαγγελέων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνομιλιών βουλευτών από τον Ιούνιο 2024. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του γαλάζιου βουλευτή Χρήστου Μπουκώρου ότι είχε ενημερωθεί για το τηλεφώνημα που έκανε από κυβερνητικά στελέχη.

«Ο κ. Μυλωνάκης χρειάζεται έναν πολύ καλό δικηγόρο, όπως και ο κ. Μητσοτάκης και του το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο», είπε και κάλεσε κόμματα της αντιπολίτευσης σε κοινή δράση. Όπως είπε μάλιστα, θα ενημερώσει σχετικώς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως αύριο, Τετάρτη, θα καταθέσει αίτηση κατάθεσης εγγράφων σχετικά με το άτυπο σημείωμα που ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης είπε πως έλαβε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και αντίστοιχη ερώτηση στον πρωθυπουργό.

Για «ψέματα» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που βασίζονται σε «αστήριχτα και θολά δημοσιεύματα συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης», τα οποία – όπως είπε – «μπορεί να τα γράφει και η ίδια ή συνεργάτες της», μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

«Κανένα υπόμνημα δεν έλαβε ο Γιώργος Μυλωνάκης από σημαίνων στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε άτυπο ενημερωτικό σημείωμα για τη διαδικασία πληρωμών που συνέταξε ειδικός συνεργάτης της προεδρίας της κυβέρνησης», απάντησε. «Καταλαβαίνω την ανάγκη της να είναι στο προσκήνιο, αλλά όχι λέγοντας ψέματα», είπε και την κατηγόρησε πως «σπέρνει θεωρίες» και «βγάζει κατηγορητήρια».

