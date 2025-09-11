Δυσφορία και μήνυμα Φάμελλου για κόμμα Τσίπρα: Αδιανόητα σενάρια, κανένα περιθώριο για κατακερματισμό, αδιανόητη η ανεξαρτητοποίησή του 

«Βροχή» ερωτήσεων για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια περί νέου κόμματος, δέχτηκε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πιέστηκε από τις αλλεπάλληλες δημοσιογραφικές ερωτήσεις κι εξέπεμψε αμηχανία, αλλά απέφυγε επιθετικές αιχμές προς τον πρώην πρωθυπουργό. Έστειλε ωστόσο επανειλημμένως, τα μηνύματά του, σύμφωνα και με τις θέσεις του κόμματος, ότι το ζητούμενο είναι ενότητα, η σύνθεση και η πρόσθεση και όχι ο κατακερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων. Και ότι ή όποια προοδευτική προοπτική δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Άφησε έτσι να εννοηθεί ότι οποιοσδήποτε άλλος σχεδιασμός, ευνοεί τον κατακερματισμό και αποδυναμώνει και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, είπε, που χρειάζεται είναι μια «ενωτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη».

Όσο για την διακυβέρνηση Τσίπρα 2015 – 2019 την υπερασπίστηκε λέγοντας, μεταξύ άλλων ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι τα πράγματα γίνονται αλλιώς» και ότι «υπάρχει άλλη διαδρομή από τα υπερκέρδη των καρτέλ, υπάρχει άλλη διαδρομή από την υπερφορολόγηση και τη λιτότητα. Γιατί μας έχει βάλει σε έναν νέο μνημονιακό δρόμο ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση μνημονίου».

«Αδιανόητα σενάρια»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από αλλεπάλληλες και επίμονες ερωτήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι είναι «αδιανόητη η συζήτηση για ένα νέο κόμμα» από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γενικότερα, χαρακτήρισε αρκετές φορές «αδιανόητα» τα σενάρια που ακούγονται, όπως και αυτό περί ανεξαρτητοποίησης για το οποίο ρωτήθηκε στην αρχή.

Παραδέχτηκε ότι η συζήτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, επισκιάζει τη συζήτηση για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, είπε «αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι προτεραιότητα είναι μια κοινή προοδευτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη κι όχι αυτή η συζήτηση. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση που εκφράζει και τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα».

Στο ερώτημα για το αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει χρυσό χορηγό όπως τον κατηγόρησε ο πρωθυπουργός, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε πως τα περί χρυσών χορηγών «απευθύνονται από τον πρωθυπουργό των καρτέλ και των συμφερόντων», επιχειρώντας να απαξιώσει την αιχμή του πρωθυπουργού.

«Πολύτιμος συμπαραστάτης και κεφάλαιο»

Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά στην αρχή της συνέντευξης, τόνισε πως «ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύτιμος συμπαραστάτης» και κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη χώρα. Προσθέτοντας: «Έχουμε συμφωνήσει όλοι και όλες στον ΣΥΡΙΖΑ, και με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι απαιτείται ενιαία προοδευτική απάντηση».

Σημείωσε ότι αυτό που χρειάζεται είναι αθροίσματα, πρόσθεση, «δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για κατακερματισμό» και επανέλαβε, απαντώντας και για τα σενάρια σχετικά με επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού για τα οποία ρωτήθηκε: «Είναι αδιανόητη όποια συζήτηση περί κατακερματισμού και ανεξαρτητοποίησης».

Αναφορικά με το Σχέδιο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε: «Παρακολουθώ όλες τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, οι επεξεργασίες του βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις επεξεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν».

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά Τσίπρα περί «νέας πυξίδας» σημείωσε «η δική μου πυξίδα είναι η πυξίδα του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής κοινωνίας. Πρόσθεσε πως «οι παρεμβάσεις μας με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι στο ίδιο πλαίσιο, για μια προοδευτική Ελλάδα». Και συνέχισε λέγοντας ότι «γνωρίζοντας ότι έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες για ενότητα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κατακερματισμό, για αυτό μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά τα σενάρια, με βάση αυτά που και ο ίδιος έχει πει».

Σε κάθε περίπτωση υπογράμμισε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «απολύτως προοδευτική και ενωτική».

Προοδευτικές συνεργασίες: «Ο διάλογος να αποκτήσει περιεχόμενο μετά τη ΔΕΘ»

Απέναντι στον κίνδυνο του κατακερματισμού, πρόταξε την επείγουσα ανάγκη συνεργασιών. Επισήμανε ότι ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία από τον πρώτο καιρό της εκλογής του και μίλησε για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο.

Σημείωσε ότι οι παραλήπτες του καλέσματος και για κοινό ψηφοδέλτιο και για συνεργασία γενικότερα ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά.

«Σε κάποια προχωρήσαμε με τη Νέα Αριστερά, υπήρξαν πισωγυρίσματα ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δεχτεί.

Με τη Νέα Αριστερά, υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικής συμπόρευσης τον Ιούλιο, πολύ θετικές, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα μετά την Έκθεση.

Ο προοδευτικός διάλογος πρέπει άμεσα μετά την έκθεση να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο».

Επιπλέον, ο Σωκράτης Φάμελλος, θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο, έχει επανακάμψει: «Εκλέχτηκα πρόεδρος σε μια στιγμή ανυποληψίας για το κόμμα μας.

Σταθεροποιήσαμε τη θέση μας σοβαρέψαμε, κάναμε δημοσκοπικά βήματα, βελτιώνουμε τη σχέση μας με την κοινωνία, είμαστε έξω.

Στόχος μας να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει μια πρόταση στην ελληνική κοινωνία που θα εμπνεύσει».

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: «Διορθώνει» ποσοστά, δεν κερδίζει τα αναμενόμενα η ΝΔ – Τι βρίσκουν για Ζωή, ΠΑΣΟΚ και «ήπιο Τσίπρα»

Το «εγχείρημα» Τσίπρα οξύνει το πρόβλημα Φάμελλου – Αναμονή για τα μηνύματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ