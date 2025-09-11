Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: «Διορθώνει» ποσοστά, δεν κερδίζει τα αναμενόμενα η ΝΔ – Τι βρίσκουν για Ζωή, ΠΑΣΟΚ και «ήπιο Τσίπρα»

Μετά το τέλος της παρουσίας του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για την ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης ξεκίνησαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, κυλιόμενες και κανονικές, τα αποτελέσματα των οποίων θα δουν το φως της δημοσιότητας από σήμερα έως και το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Από τα πρώτα στοιχεία, αυτό που προκύπτει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διορθώνει τα ποσοστά της σε σχέση με εκείνα πριν το καλοκαίρι, χωρίς όμως να παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο, που θα της επέτρεπε να μιλάει εκ νέου για δυνατότητα αυτή τη στιγμή επίτευξης αυτοδυναμίας.

Μάλιστα, φαίνεται πως στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση υπάρχουν δημοσκοπήσεις που την δείχνουν και κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25%, όπως εκείνη που δημοσιοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ της εταιρείας Interview και η οποία της δίνει πρόθεση ψήφου κοντά στο 22%.

Έτσι ενδεχομένως εξηγείται και η απόφαση της κυβέρνησης να βγουν μπροστά τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα κορυφαία στελέχη και με περιοδείες τους ανά την Ελλάδα να εξηγήσουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν το περασμένο Σάββατο και την θετική επίπτωση που αυτά θα έχουν στο εισόδημα και στην τσέπη των πολιτών από την αρχή της νέας χρονιάς.

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο των επόμενων δημοσκοπήσεων είναι η πτώση που παρουσιάζει το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το οποίο φαίνεται να κινείται πια σε μονοψήφια ποσοστά σε κάποιες δημοσκοπήσεις και να χάνει την δυναμική που είχε αποκτήσει το προηγούμενο διάστημα, όταν στην επικαιρότητα ήταν το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην δημοσκόπηση της Ιnterview στην εκτίμηση ψήφου η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει το 5,6%.

Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σταθεροποιείται στα ποσοστά που είχε πριν το καλοκαίρι, αυξάνοντας ίσως ελαφρά την δύναμη του, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να παρουσιάζει κάτι εντυπωσιακό που θα μπορούσε να του δώσει την ευκαιρία να μιλήσει στην πράξη για ρεύμα πολιτικής αλλαγής.

Βρίσκει απήχηση ο μετριοπαθής Τσίπρας

Όλες οι δημοσκοπήσεις θέτουν πια ερώτημα για την δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία που προκύπτουν, από τα οποία φαίνεται ότι ενδεχομένως η ήπια παρουσία του κ. Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και ο λόγος του, που είχε στοιχεία ρεαλισμού και κεντροαριστερής κατεύθυνσης, είχαν απήχηση σε ένα κοινό που δηλώνει πιο ανοιχτό στο ενδεχόμενο να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Τα συνολικά ποσοστά που μπορεί να συγκεντρώνει ο κ. Τσίπρας ενδεχομένως να δημιουργήσουν ανακατατάξεις στα κόμματα της κεντροαριστεράς και φυσικά έντονο προβληματισμό στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το κόμμα, στο οποίο ο κ. Τσίπρας είναι ακόμα βουλευτής του, φαίνεται πως πλήττεται από τη συνεχή φιλολογία δημιουργίας νέου κόμματος και αυτό αποτυπώνεται στα δημοσκοπικά ποσοστά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην δημοσκόπηση της Interview, ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου είναι στο 3,4% και στην εκτίμηση στο 4,1%. Παρόμοια ποσοστά φαίνεται να του δίνουν κι άλλες δημοσκοπήσεις.

Καταλαβαίνει κανείς, με βάση αυτές τις μετρήσεις, ότι η πιθανή ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα θα προκαλέσει σοκ στα δημοσκοπικά ποσοστά της Κουμουνδούρου.

Στη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία τα πράγματα φαίνεται να είναι σταθερά, καθώς η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου διατηρεί τις διψήφιες δυνάμεις της, ενώ από την δημοσκοπική καχεξία φαίνεται να βγαίνει η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου που αγγίζει ή ξεπερνά το 4%.

Στη λογική της δημιουργίας νέων κομμάτων, η δημοσκόπηση της Interview μέτρησε τρία πιθανά κόμματά, του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά αλλά και της κ. Καρυστιανού η οποία και προηγείται με 25% σε περίπτωση που δημιουργήσει νέο κόμμα, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα με 13% και στην τρίτη τον Αντώνη Σαμαρά με 9%.

Με βάση λοιπόν αυτά τα πρώτα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που διενεργούνται, προκύπτει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά στην πρώτη θέση, όμως κανείς δε γνωρίζει τον αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή, πόσο θα αλλάξει το σκηνικό η είσοδος νέων κομμάτων που μπορεί να δημιουργηθούν από παραδοσιακούς και καινούργιους πολιτικούς παίκτες και αν τελικά όλη αυτή η ρευστή ατμόσφαιρα μπορεί να οδηγήσει μετά τις επόμενες εκλογές σε σταθερή διακυβέρνηση ή σε πολλαπλές εκλογές και ενδεχομένως σε παρατεταμένη ακυβερνησία.

Διαβάστε επίσης:

Το «εγχείρημα» Τσίπρα οξύνει το πρόβλημα Φάμελλου – Αναμονή για τα μηνύματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ

Η Chevron «απειλεί» το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Τα «κόλπα» του Χαφτάρ και η ευκαιρία της Αθήνας

Μελλοντική διαιρετική τομή στο ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία ή συνεργασίες