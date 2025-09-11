Γκάλοπ σοκ από Interview: Τι βρήκε για κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού – Κάτω από τις ευρωεκλογές η ΝΔ, δεν έπεισαν τα μέτρα

Πολλές εκπλήξεις περιλαμβάνει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, καθώς τα ερωτήματα περί δυνητικών νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού αποτυπώνουν ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, ενώ, την ίδια στιγμή η ΝΔ δεν καταφέρνει να κεφαλαιοποιήσει τα νέα μέτρα που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «αν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι Σαμαράς, Τσίπρας και κυρία Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε;», η Μαρία Καρυστιανού έρχεται στην πρώτη θέση με 25%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 13% και ο Αντώνης Σαμαράς 9%.



Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 21,9%, 12% το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, η Φωνή Λογικής 4,0%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,8%, το ΜεΡΑ25 3,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Εκτός Βουλής μένουν με 2,1% η Νέα Αριστερά και η ΝΙΚΗ με 1,9%.

«Δεν έχει αποφασίσει» απαντά το 17,2% και «Άλλο» το 10%.

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η δημοσκόπηση αποτυπώνει ξεκάθαρο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστό 26,7%, έναντι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που ακολουθεί με 14,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,8%, ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,8%. Αξιοσημείωτη είναι η πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας με 5,6%, η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 4,9%, ενώ Κίνημα Δημοκρατίας και ΜΕΡΑ25 βρίσκονται αμφότερα στο 4,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 4,1%, ενώ στα μικρότερα κόμματα, το ΚΚΕ (μ-λ) λαμβάνει 2,6% και η ΝΙΚΗ 2,3%. Ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, 12,2%, συγκεντρώνεται στην κατηγορία «Άλλο», γεγονός που καταδεικνύει έντονη ρευστότητα και κατακερματισμό στο πολιτικό σκηνικό.

Στο ερώτημα «Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε «κανέναν» με ποσοστό 28,9%, δείχνοντας ότι το εκλογικό σώμα παραμένει αποστασιοποιημένο και δύσπιστο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των πολιτικών αρχηγών με 27%, υπολείπεται της κατηγορίας «κανέναν», γεγονός που επιβεβαιώνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ακολουθεί με 9,7%, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος φτάνει στο 7,8% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 6,3%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγράφει 5,4%, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης περιορίζεται στο 4%. Στα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης με 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,8% και ο Δημήτρης Νατσιός με μόλις 1%.

Η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει την έντονη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζεται υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Συγκεκριμένα, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά τη διενέργεια πρόωρων εκλογών, ενώ μόλις το 41% επιθυμεί να ολοκληρώσει η κυβέρνηση την τετραετή θητεία της. Ένα μικρό ποσοστό, της τάξεως του 2%, απαντά «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ».

Στο πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι πολίτες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή το 77%, απαντά ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένη, ενώ μόνο το 22% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξης του 1%, απαντά «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ».

Στη ερώτηση αν υπήρξε κάποια εξαγγελία ή μέτρο που να θεωρούν ότι τους αφορά προσωπικά.

Η πλειοψηφία, 58%, απαντά αρνητικά, ότι δηλαδή δεν υπήρξε κάποια τέτοια εξαγγελία. Το 40% δηλώνει πως υπήρχε κάτι που το αφορά, ενώ το 2% δεν εκφράζει γνώμη.

Σημειωτέον, οι περισσότεροι αναφέρουν τις αγορές στο σούπερ μάρκετ με ποσοστό 37% ως το σημαντικότερο πρόβλημα στην καθημερινότητά τους και ακολουθούν οι λογαριασμοί ενέργειας με 31%. Σε μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται η έκτακτη δαπάνη, όπως μια επισκευή αυτοκινήτου ή ιατρικά έξοδα, με 13%, το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα με 12%, ενώ χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι λογαριασμοί τηλεφώνου με 4% και η κατηγορία «άλλο» με 3%.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, το 50% την αγνόησε, το 32% εκτιμά πως επρόκειτο για ένα ξαναζεσταμένου φαγητό, ενώ μόλις το 17% θεωρεί πως έχει επιστρέψει ανανεωμένος. Ένα 1% απάντησε «Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ».

