ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 10:22
01.05.2026 08:59

Φαραντούρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 αρχηγοί και οι άλλοι που «άλλαξαν»

01.05.2026 08:59
Για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ μίλησε το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Φαραντούρης, απαντώντας σε όσους τον χαρακτήρισαν «γυρολόγο».

«Πριν από 5 μήνες, στις 9 Δεκεμβρίου, διοργάνωσα με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών μια θεσμική εκδήλωση και τη συμμετοχή ευρωβουλευτών από διάφορες ομάδες και καθηγητών πανεπιστημίου για το άρθρο 86. Τότε είχαν σπεύσει πολλοί να προεξοφλήσουν τη συμμετοχή μου σε κινήματα και κόμματα», ανέφερε αρχικά σχολιάζοντας τις φήμες περί συμμετοχής του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

»Είχα πει καλωσορίζω οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα από όπου κι αν προέρχεται και ότι δεν σκοπεύω να κατέβω στις εθνικές εκλογές, γιατί είμαι ευρωβουλευτής».

«Τα ίδια που έλεγα και τότε, λέω και τώρα. Τίποτα δεν άλλαξε ούτε κεραία σε αυτά που έχω πει. Παραμένω συνεπής, άλλοι άλλαξαν», πρόσθεσε, ενώ απάντησε και σε όσους τον χαρακτηρίζουν …γυρολόγο.

«Μπήκα στην πολιτική πριν από 3 χρόνια και έχω υπάρξει μέλος μόνο ενός κόμματος. Αυτό το κόμμα άλλαξε 3 αρχηγούς, εγώ δεν άλλαξα τις θέσεις μου», διευκρίνισε. «Δεν είναι αντίπαλος ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλος είναι τα προβλήματα και αυτός που τα δημιουργεί».

Διαβάστε επίσης:

Δεν προβλέπεται εκτόνωση στο συνέδριο της ΝΔ

Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης – Συνάντηση με Ανδρουλάκη

Υποκλοπές: Ξενοφών Κοντιάδης για διάταξη Τζαβέλλα – «Κρίσιμα νομικά ερωτήματα για τις ενέργειες του εισαγγελέα του ΑΠ»

Τηλεθέαση Πέμπτης: Σκορδά και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

Σήμερα το 16σέλιδο μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα

Ο Κυρανάκης πήρε… το όπλο του και άρχισε να σβήνει συνθήματα της αναρχίας

Αναντικατάστατος κόμβος ενέργειας το Ορμούζ

Πόλεμος στο Ιράν: Λήγει σήμερα η διορία του Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου – Με «επώδυνη απάντηση» προειδοποιεί η Τεχεράνη

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για... σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

Μυστήριο με σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε ο Τζέφρι Επστάιν - Το «αντίο» που έμεινε κρυφό επί χρόνια και ποιος το ανακάλυψε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 10:21
Τηλεθέαση Πέμπτης: Σκορδά και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

Σήμερα το 16σέλιδο μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα

Ο Κυρανάκης πήρε… το όπλο του και άρχισε να σβήνει συνθήματα της αναρχίας

