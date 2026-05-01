Φαραντούρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 αρχηγοί και οι άλλοι που «άλλαξαν»

Για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ μίλησε το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ ο Νίκος Φαραντούρης, απαντώντας σε όσους τον χαρακτήρισαν «γυρολόγο».

«Πριν από 5 μήνες, στις 9 Δεκεμβρίου, διοργάνωσα με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών μια θεσμική εκδήλωση και τη συμμετοχή ευρωβουλευτών από διάφορες ομάδες και καθηγητών πανεπιστημίου για το άρθρο 86. Τότε είχαν σπεύσει πολλοί να προεξοφλήσουν τη συμμετοχή μου σε κινήματα και κόμματα», ανέφερε αρχικά σχολιάζοντας τις φήμες περί συμμετοχής του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

»Είχα πει καλωσορίζω οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα από όπου κι αν προέρχεται και ότι δεν σκοπεύω να κατέβω στις εθνικές εκλογές, γιατί είμαι ευρωβουλευτής».

«Τα ίδια που έλεγα και τότε, λέω και τώρα. Τίποτα δεν άλλαξε ούτε κεραία σε αυτά που έχω πει. Παραμένω συνεπής, άλλοι άλλαξαν», πρόσθεσε, ενώ απάντησε και σε όσους τον χαρακτηρίζουν …γυρολόγο.

«Μπήκα στην πολιτική πριν από 3 χρόνια και έχω υπάρξει μέλος μόνο ενός κόμματος. Αυτό το κόμμα άλλαξε 3 αρχηγούς, εγώ δεν άλλαξα τις θέσεις μου», διευκρίνισε. «Δεν είναι αντίπαλος ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλος είναι τα προβλήματα και αυτός που τα δημιουργεί».

