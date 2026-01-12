Η Καρυστιανού πρώτα ευχαρίστησε τον Φαραντούρη και μετά του έδειξε την «πόρτα»

Την «πόρτα» έδειξε η Μαρία Καρυστιανού στον Νικόλα Φαραντούρη, αφού πρώτα εξέφρασε την εκτίμηση της στο πρόσωπο του.

«O κ.Φαραντούρης μας βοήθησε πάρα πολύ με το άρθρο 86. Είναι μία κατάσταση πολύ ευαίσθητη. Είχαμε έρθει σε επικοινωνία με πολλούς δημοσιογράφους. Είχαμε έρθει σε επικοινωνία με δημοσιογράφους και κανάλια και κανείς δεν τολμούσε να το ακουμπήσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, που είχε το θάρρος να βοηθήσει να γίνει αυτή η συγκέντρωση στο εξωτερικό και να ειπωθούν κάποια πράγματα και να γίνει η προκαταγγελία που κάναμε. Τον εκτιμώ σαν άνθρωπο», πρόσθεσε.

Η Μαρία Καρυστιανού όμως τόνισε ότι στο πολιτικό σχήμα που θα ηγηθεί δεν χωράνε εν ενεργεία πολιτικοί «Το καινούργιο εγχείρημα έχει κάποια αυστηρά πλαίσια λειτουργίας. Μέσα σε αυτά είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί. Ή πολιτικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και έφεραν τη χώρα σ’ αυτή την κατάσταση».

Υπεθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ λίγο αφότου εξέφρασε τη στήριξη του στο κόμμα που θα ιδρύσει η Μαρία Καρυστιανού.

