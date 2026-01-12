search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 19:51
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 18:28

Η Καρυστιανού πρώτα ευχαρίστησε τον Φαραντούρη και μετά του έδειξε την «πόρτα»

12.01.2026 18:28
karystianou-faradouris

Την «πόρτα» έδειξε η Μαρία Καρυστιανού στον Νικόλα Φαραντούρη, αφού πρώτα εξέφρασε την εκτίμηση της στο πρόσωπο του. 

«O κ.Φαραντούρης μας βοήθησε πάρα πολύ με το άρθρο 86. Είναι μία κατάσταση πολύ ευαίσθητη. Είχαμε έρθει σε επικοινωνία με πολλούς δημοσιογράφους. Είχαμε έρθει σε επικοινωνία με δημοσιογράφους και κανάλια και κανείς δεν τολμούσε να το ακουμπήσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, που είχε το θάρρος να βοηθήσει να γίνει αυτή η συγκέντρωση στο εξωτερικό και να ειπωθούν κάποια πράγματα και να γίνει η προκαταγγελία που κάναμε. Τον εκτιμώ σαν άνθρωπο», πρόσθεσε.

Η Μαρία Καρυστιανού όμως τόνισε ότι στο πολιτικό σχήμα που θα ηγηθεί δεν χωράνε εν ενεργεία πολιτικοί «Το καινούργιο εγχείρημα έχει κάποια αυστηρά πλαίσια λειτουργίας. Μέσα σε αυτά είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί. Ή πολιτικοί  οι οποίοι ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και έφεραν τη χώρα σ’ αυτή την κατάσταση».

Υπεθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ λίγο αφότου εξέφρασε τη στήριξη του στο κόμμα που θα ιδρύσει η Μαρία Καρυστιανού.

Διαβάστε επίσης

Η Καρυστιανού λέει ανοιχτά ότι θα ιδρύσει κόμμα: «Θα συμμετάσχουμε στις επόμενες εκλογές»

Επιτελείο Καρυστιανού: Η σταθερή Γρατσία και η κινούμενη άμμος των «συνομιλητών»

Κλείνει ο δρόμος του Φαραντούρη προς την Καρυστιανού;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Tileorasi
MEDIA

Με υψηλή επίδοση στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών το Mega την Παρασκευή (9/1)

Patra
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα στο Ρίο

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Άνετη επικράτηση του Alpha το Σάββατο (10/1), τον «έφθασε» σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ την Κυριακή (11/1) λόγω «Survivor»

skopelitis
ΕΛΛΑΔΑ

«Μάχη» με τα κύματα για τον «Σκοπελίτη» που αψηφά τη θαλασσοταραχή – Εντυπωσιακό βίντεο

vartholomeos
ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» της Μόσχας στον Βαρθολομαίο: «Συμμαχεί με εθνικιστές και νεοναζί» – «Διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

papaligoura
LIFESTYLE

Λένα Παπαληγούρα: «Έχω νιώσει άβολα – Με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του πατέρα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 19:50
Tileorasi
MEDIA

Με υψηλή επίδοση στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών το Mega την Παρασκευή (9/1)

Patra
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο τη δείχνει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα στο Ρίο

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Άνετη επικράτηση του Alpha το Σάββατο (10/1), τον «έφθασε» σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ την Κυριακή (11/1) λόγω «Survivor»

1 / 3