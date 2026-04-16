Κεφαλονιά: Την παρενοχλούσαν και επειδή δεν ενέδιδε εφάρμοσαν σχέδιο, λέει ο πατέρας της Μυρτούς – Αύριο η κηδεία της 

Απαντήσεις ζητά η οικογένεια της 19χρονης Μυρτούς για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της. Αύριο το μεσημερί θα τελεστεί η κηδείας της στην Κεφαλονιά.

Ο πατέρας της 19χρονης υποστήριξε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι (26, 23, 22 ετών) που ήταν μαζί της στο ξενοδοχείο την προσέγγισαν ερωτικά. «Τη Μυρτώ την ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλάγανε που λέμε. Επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook. Το άτομο αυτό είναι από το χωριό που είναι ο ένας από τους δύο. ‘Θα έρθω στην Κεφαλονιά, να γνωριστούμε στην Κεφαλονιά;’ Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν και δέχτηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Κηλίδες αίματος βρέθηκαν στο κρεβάτι, τον τοίχο, σε πετσέτες του μπάνιου στο ξενοδοχείο. Το υλικό εστάλη στα εργαστήρια της Αστυνομίας για ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Ποιος έφερε τα ναρκωτικά;

Οι τρεις κατηγορούμενοι συνεχίζουν να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον: «Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μία φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της», υποστήριξε ο 26χρονος, τον οποίο έχουν φωτογραφίσει οι άλλοι δύο ως dealer.

Από την πλευρά του ο 23χρονος υποστήριξε ότι ο 26χρονος έφερε τα ναρκωτικά. «Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος. Σε κάποια φάση ήρθε ο 22χρονος κι έκατσε μαζί μας. Μας είπε ότι ήταν σε άλλο διαμέρισμα με κοπέλα, χωρίς να μας πει άλλες λεπτομέρειες», κατέθεσε ο 23χρονος.

Ο 22χρονος ισχυρίζεται πως δεν βρισκόταν καν στο ίδιο δωμάτιο με την Μυρτώ, όμως οι μαρτυρίες και το βιντεοληπτικό υλικό τον διαψεύδουν.

Ποιος κάλεσε το ΕΚΑΒ;

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι ο 26χρονος τον απέτρεψε να καλέσει το ασθενοφόρο. «Μου είπε ‘μην πάρεις το 166 από εδώ, θα μπλέξουμε’. Εγώ του φώναζα ‘πεθαίνει το κορίτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι’, αλλά εκείνος επέμενε να την βγάλουμε έξω. Μου είπαν ‘κάτσε εδώ και καθάρισε τα πάντα. Μην αφήσεις ούτε τρίχα’. Ήρθε πίσω και με ρώτησε ‘τα κινητά τα πήρες; Τις σύριγγες και τα χαρτιά τα πέταξες;’».

Πάντως σύμφωνα με το ΕΚΑΒ όταν ρώτησαν τον 26χρονο και τον 22χρονο αν γνωρίζουν τη Μυρτώ, εκείνοι τους είπαν ότι τη βρήκαν στον δρόμο. «Τους ρωτήσαμε αν την ξέρουν και μας απάντησαν ‘όχι, τυχαία περνούσαμε και την είδαμε έτσι πεσμένη. Δεν ξέρουμε ποια είναι’».

