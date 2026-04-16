16.04.2026 17:38

Κεφαλονιά: Οργή και θρήνος για τη 19χρονη Μυρτώ – «Χτύπα μια πόρτα και πες “πεθαίνει”» (Video)

Συγκίνηση προκαλούν τα λόγια της οικογένειας της 19χρονης Μυρτούς, που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά, με τους οικείους της να ζητούν δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών.

«Οι φταίχτες να πληρώσουν», ξέσπασε μιλώντας στην κάμερα του Alpha η αδελφή της 19χρονης, ενώ περιγράφοντας την ανάγκη για ανθρώπινη αντίδραση σε κρίσιμες στιγμές σημείωσε πως, ακόμη και αν είναι εχθρός σου κάποιος, όταν βρίσκεται σε κίνδυνο, «άφησέ τον στο νοσοκομείο ή χτύπα μια πόρτα και πες “πεθαίνει”».

Η ίδια, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για τα προσβλητικά σχόλια που ακολούθησαν την τραγωδία και στόχευσαν την εμφάνιση της αδελφής της. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «μας νοιάζει ότι έβαλε χείλια και ήταν “προκλητική”. Σοβαρά; Αυτό είναι το πρόβλημα ρε παιδιά;».

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 19χρονης: «Θα την πάω νυφούλα στον χάρο»

Σπαρακτικά είναι και τα λόγια του πατέρα της 19χρονης. «Όταν με έβλεπε στεναχωρημένο, γιατί περνάγαμε δύσκολα, μου έλεγε “μπαμπά μου, μη μου πάθεις τίποτα. Θέλω εσύ να με πας νυφούλα στην εκκλησία. Μη μου πάθεις τίποτα”. Αύριο, δεν θα την πάω στην εκκλησία, όχι. Θα την πάω νυφούλα στον χάρο», ανέφερε, με τα λόγια του να συγκλονίζουν.

Ο ίδιος, σε προηγούμενες δηλώσεις, δεν δίστασε να στραφεί κατά των συλληφθέντων, δηλώνοντας πως «έπαιξαν θέατρο» και προσθέτοντας με οργή ότι «τα υποκείμενα αυτά μάς κατέστρεψαν».

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει, μεταξύ άλλων, κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του ενοικιαζόμενου διαμερίσματος όπου βρισκόταν η παρέα πριν το μοιραίο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ίχνη αίματος έχουν βρεθεί στο κρεβάτι, στον τοίχο του υπνοδωματίου, αλλά και στον χώρο του μπάνιου.

Τα δείγματα έχουν ήδη αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είχε ξεκαθαρίσει ότι «η 19χρονη δεν έχει απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές».

