Ελληνικό Μετρό ΑΕ: Κανένα πρόβλημα ασφάλειας ή ρύπανσης από την εκροή εδαφικού πολφού σε οδούς της Κυψέλης (photos/videos)

«Δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης», σημειώνει, σε ανακοίνωσή της, η Ελληνικό Μετρό ΑΕ, σχετικά με την εκροή εδαφικού πολφού -και όχι υγρού τσιμέντου- σε οδούς της Κυψέλης.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία σημειώνει ότι κατά την εκσκαφή της σήραγγας με TBM (μετροπόντικα) εγχέεται υπό ελεγχόμενη πίεση ειδικός αφρός με χημικά πρόσμικτα, προκειμένου να εξισορροπούνται οι εδαφικές πιέσεις και να προστατεύονται οι υπερκείμενες κατασκευές.

Στην περίπτωση της Κυψέλης, το μείγμα του εκσκαπτόμενου υλικού με τον αφρό διέφυγε μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης και κατέληξε αρχικά στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου, πριν χυθεί σε παρακείμενους δρόμους.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προχώρησε άμεσα στην απομάκρυνση του υλικού και στον καθαρισμό της περιοχής, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν προκύπτει κανένα ζήτημα ασφάλειας ή μόνιμης ρύπανσης.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για την διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου, κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού.

Στην περιοχή της Κυψέλης, νωρίτερα σήμερα, παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προέβη ήδη στην απομάκρυνση του υλικού αυτού και στον καθαρισμό του χώρου. Από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης».

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην περιοχή της Κυψέλης λόγω της διαρροής του εδαφικού πολφού στον δρόμο με αποτέλεσμα να τεθούν άμεσα σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Εύβοιας, από το ύψος της οδού Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από το ύψος της οδού Σκύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης (15/4) ένας κάτοικος της περιοχής είδε να βγαίνει από την αυλόπορτα του οικοπέδου επί της οδού Στροφάδων ένα γκρι, πηχτό υγρό και άνοιξε για να δει τι συμβαίνει.

Μόλις μπήκε στην αυλή αντίκρισε το υγρό να αναβλύζει από το έδαφος και να έχει καλύψει το κράσπεδο.

Η διαρροή δεν σταμάτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα το υγρό να καλύψει το οδόστρωμα σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

