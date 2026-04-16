Βανδαλισμός σχολείου στη Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ενός ανήλικου

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, η μητέρα ενός ανήλικου που φέρεται να εμπλέκεται στον βανδαλισμό και τη λεηλασία σχολείου στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο του σχολείου και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου. Στη συνέχεια εισέβαλαν στο γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που προοριζόταν για σχολική εκδρομή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό αυτό ανέρχεται περίπου στις 8.000 ευρώ.

Η δράση τους δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς από την αίθουσα των καθηγητών αφαιρέθηκαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ στο σύνολο των εγκαταστάσεων καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε εξοπλισμό και υποδομές.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς για αύριο, Παρασκευή 17/4, προγραμματίζεται η επόμενη φάση της διαδικασίας με την κατάθεση αγωγών από τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, η διευθύντρια του σχολείου προτίθεται να κινηθεί νομικά για το ποσό των 8.000 ευρώ, και ο δήμος Γλυφάδας για τις ζημιές που υπέστη το σχολικό συγκρότημα.

Διαβάστε επίσης:

