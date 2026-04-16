ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 18:33
16.04.2026 16:00

Βανδαλισμός σχολείου στη Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ενός ανήλικου

16.04.2026 16:00
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, η μητέρα ενός ανήλικου που φέρεται να εμπλέκεται στον βανδαλισμό και τη λεηλασία σχολείου στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο του σχολείου και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου. Στη συνέχεια εισέβαλαν στο γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που προοριζόταν για σχολική εκδρομή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό αυτό ανέρχεται περίπου στις 8.000 ευρώ.

Η δράση τους δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς από την αίθουσα των καθηγητών αφαιρέθηκαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ στο σύνολο των εγκαταστάσεων καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε εξοπλισμό και υποδομές.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς για αύριο, Παρασκευή 17/4, προγραμματίζεται η επόμενη φάση της διαδικασίας με την κατάθεση αγωγών από τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, η διευθύντρια του σχολείου προτίθεται να κινηθεί νομικά για το ποσό των 8.000 ευρώ, και ο δήμος Γλυφάδας για τις ζημιές που υπέστη το σχολικό συγκρότημα.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Έκρηξη σε συνεργείο – Ένας ελαφρά τραυματίας

Άνοιξη: Η εποχή των «κοκτέιλ» αστάθειας – γιατί ο ήλιος φέρνει μπόρες;

Διαμαρτυρία στο προαύλιο της Βουλής για τα Προσφυγικά – Ένταση με τη Φρουρά, τέσσερις προσαγωγές (video)





Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Πέντε μέρες σχεδίαζε την επίθεση ο 14χρονος – Η εμμονή με τα όπλα και τα προβλήματα προσαργμογής 

Financial Times: Πώς το Ιράν μετέτρεψε στο πιο ισχυρό του «όπλο» το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ- «Είναι σαν να έχεις ατομική βόμβα»

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο

Οι Αμερικάνοι έχασαν drone 240 εκατ. ευρώ, έπεσε στα Στενά του Ορμούζ – Τι μεταδίδει το CNN, αδιευκρίνιστα τα αίτια

Τo Ισραήλ προκαλεί ανθρωπιστική κρίση στο Λίβανο, τορπιλίζει κινήσεις για εκεχειρία – Τηλεφώνημα Τραμπ σε Αούν, που αρνείται επικοινωνία με Νετανιάχου   

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 18:31
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Πέντε μέρες σχεδίαζε την επίθεση ο 14χρονος – Η εμμονή με τα όπλα και τα προβλήματα προσαργμογής 

ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς το Ιράν μετέτρεψε στο πιο ισχυρό του «όπλο» το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ- «Είναι σαν να έχεις ατομική βόμβα»

ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο

