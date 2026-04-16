Διαμαρτυρία στο προαύλιο της Βουλής για τα Προσφυγικά – Ένταση με τη Φρουρά, τέσσερις προσαγωγές (video)

Συμβολική, επεισοδιακή διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην είσοδο της Βουλής για τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Συγκεκριμένα, τέσσερις γυναίκες προχώρησαν σε παρέμβαση για τα αιτήματα της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών Αλεξάνδρας, την ώρα που ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται στην 71η ημέρα απεργίας πείνας.

Στο σημείο βρέθηκε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας, και ο Νάσος Ηλιόπουλος που συζήτησαν με τις διαδηλώτριες.

Οι γυναίκες είχαν μαζί τους πανό το οποίο κατασχέθηκε ενώ ακολούθησε ένταση με τους άνδρες της φρουράς που τους ζήτησαν να απομακρυνθούν και προχώρησαν σε εκτεταμένο σωματικό έλεγχο.

h Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής κατήγγειλε το περιστατικό αναφέροντας ότι οι διαδηλώτριες που όπως είπε τελικά προσήχθησαν με περιπολικό, υπέστησαν «εξευτελιστική συμπεριφορά» από τους άνδρες της Φρουράς

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τέσσερις γυναίκες αφεθησαν ελεύθερες μετά την προσαγωγή τους, ενώ δεν τους απαγγέλθηκε καμία κατηγορία.

Η κίνηση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε την ώρα που διεξάγεται εντός της βουλής η προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου.

Τα αιτήματα της Κοινότητας είναι τα εξής:

η άμεση ακύρωση της σύμβασης ανάπλασης των Προσφυγικών Κατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας από την Περιφέρεια Αττικής,

η παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια και

η παροχή έμπρακτων εγγυήσεων για αποκατάσταση των σπιτιών από την ΑΜΚΕ των κατοίκων με ίδιους πόρους.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 18 Απριλίου έχει προγραμματιστεί νέα πορεία διαμαρτυρίας στις γειτονιές του Γκύζι, του Πολυγώνου και των Αμπελοκήπων.

