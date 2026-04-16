Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Έκρηξη σε συνεργείο – Ένας ελαφρά τραυματίας

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 16/4, στον Κορυδαλλό, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε συνεργείο επισκευής μοτοσικλετών, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη προήλθε από μπουκάλα συγκόλλησης, χωρίς ωστόσο να εκδηλωθεί πυρκαγιά στον χώρο. Από το περιστατικό σημειώθηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

