Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Εικόνες από τη σπηλιά όπου εντοπίστηκε ο νεκρός άνδρας – Ήταν κάτοικος της περιοχής

Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, 16/4, ένας άνδρας, σε σπηλιά στην παραλία της Φαλάσαρνας, στα Χανιά, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, η σορός ανήκει σε κάτοικο της περιοχής, ηλικίας 45-50 ετών.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο άνδρας ήταν χειμερινός κολυμβητής, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το ΑΤ Κισσάμου, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου.

Η σορός πρόκειται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να μην παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Διαβάστε επίσης:

