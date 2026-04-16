ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 18:32
Άρειος Πάγος: Διαψεύδει δημοσίευμα που συνδέει παραίτηση αεροπαγίτη με την αποχή της προέδρου της δίκης για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» που συνδέει την παραίτηση του αρεοπαγίτη Φώτιου Μουζάκη με την παραίτηση της προέδρου του δικαστηρίου για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, διέψευσε ο Άρειος Πάγος ,κάνοντας λόγο για άρθρο που «στερείται ίχνους αλήθειας, κινούμενο εκτός της νομικής πραγματικότητας και εκλαμβάνεται ως προσπάθεια τρώσης του Θεσμού της Δικαιοσύνης»

Παράλληλα, στην ανακοίνωση εμπεριέχεται δήλωση του ίδιου του αρεοπαγίτη πρώην επιθεωρητή δικαστών, ο οποίος παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα για άλλους λόγους και όχι για αυτούς που αναφέρονται στο επίμαχο δημοσίευμα της εφημερίδας.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

«Αναφορικά με σημερινό (ανυπόγραφο) δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, σχετικά με τους λόγους παραίτησης Αρεοπαγίτη, επισημαίνουμε ακόλουθα:

Είναι απολύτως ανακριβές ότι στα καθήκοντα του Επιθεωρητή Αρεοπαγίτη ανήκει ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των επιθεωρούμενων δικαστικών λειτουργών.

Οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι διοικητικές πράξεις ώστε να υπάγονται σε έλεγχο νομιμότητας, ούτε οι δικαστικοί λειτουργοί είναι υπάλληλοι που υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο, διότι το Σύνταγμα και ο Οργανισμός Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών προβλέπουν (και προστατεύουν) την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών από παρεμβάσεις εξωτερικές ή εσωτερικές.

Εξ άλλου, οι αποφάσεις που εκδίδονται σε αιτήσεις εξαίρεσης και δηλώσεις αποχής δικαστικών λειτουργών δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα και ουδείς μπορεί να εγκρίνει ή απορρίψει αυτές.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε εμπλοκή των καθηκόντων Επιθεωρητή Αρεοπαγίτη σχετικά με τη νομιμότητα ή μη δικαστικής απόφασης είναι εκτός νομικής και συνταγματικής πραγματικότητας και κάθε περί του αντιθέτου αναφορά στερείται ερείσματος στη νομική επιστήμη.

Περαιτέρω, επί της ουσίας, ο Αρεοπαγίτης κ. Φώτιος Μουζάκης, ο οποίος αναφέρεται ονομαστικά στο δημοσίευμα, προέβη με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου στην ακόλουθη δήλωση την οποία μεταφέρουμε αυτούσια:

“Αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ και προς τον σκοπό διαφυλάξεως του κύρους του Αρείου Πάγου και εν γένει της Δικαιοσύνης, καθώς και προστασίας της τιμής και υπολήψεώς μου, θέτω υπόψη σας τα ακόλουθα:

Κατά το σκέλος που με αφορά, κατ’ αρχήν, ουδεμία σχέση έχω με το δημοσίευμα αυτό, αφού ποτέ δεν διατηρούσα σχέσεις με δημοσιογράφους ευθέως ή μέσω τρίτων προσώπων.

Ως προς το περιεχόμενό του: Οι λόγοι της παραιτήσεώς μου από την υπηρεσία αναφέρονται στο σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο που κατατέθηκε αρμοδίως στις 3-4-2026 και η αντικατάστασή μου από τον νόμιμο αναπληρωτή μου ως προς τα ζητήματα επιθεωρήσεως έγινε αργά το μεσημέρι της 7-4-2026 και αφού τακτοποίησα ορισμένα επείγοντα υπηρεσιακά ζητήματα που είχα εκκρεμή.

Ουδεμία δε, από τις αναφερόμενες στο δημοσίευμα συστάσεις, που αναφέρονται στο δημοσίευμα σε σχέση με την δήλωση αποχής της προέδρου της δίκης για τις βιντεοταινίες στη Λάρισα και με τη νομιμότητα της απόφασης του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, έγινε προς το πρόσωπό μου, είτε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου είτε από άλλο πρόσωπο και θα παρακαλούσα για ιδιαίτερη προσοχή σε όσους διακινούν τέτοιου είδους “πληροφορίες”, διότι, εν τέλει, αυτό που πάντα πλήττεται από ανακριβή δημοσιεύματα δεν είναι κυρίως τα πρόσωπα που αφορούν αυτά, αλλά το κύρος του θεσμού της Δικαιοσύνης. Φώτιος Μουζάκης Αρεοπαγίτης”».

Τέλος, η αναφορά του δημοσιεύματος ότι “ωθούνται σε αποχώρηση και άλλοι Αρεοπαγίτες οι οποίοι κατά κανόνα μειοψηφούν κατά την έκδοση αποφάσεων”, εκτός του ότι αποτελεί αυτοαναιρούμενη καταγγελία εξ αιτίας της νοηματικής αντιφατικότητας της, είναι αντίθετη με τη λογική του νομικού μας πολιτισμού και προφανώς προβληματίζει για την σκοπιμότητα της.

Οι δε διασπειρόμενες υπόνοιες για τους λόγους οποιασδήποτε αποχώρησης δικαστικού λειτουργού από την υπηρεσία, παραβλέπουν ότι αυτή είναι καθαρά θέμα προσωπικών επιλογών, μη ανακοινώσιμων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και υπάγεται στο αυστηρό πλαίσιο της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργού.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα στερείται ίχνους αλήθειας, κινούμενο εκτός της νομικής πραγματικότητας και εκλαμβάνεται ως προσπάθεια τρώσης του Θεσμού της Δικαιοσύνης».

Διαβάστε επίσης:

Ελληνικό Μετρό ΑΕ: Κανένα πρόβλημα ασφάλειας ή ρύπανσης από την εκροή εδαφικού πολφού σε οδούς της Κυψέλης (photos/videos)

Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Εικόνες από τη σπηλιά όπου εντοπίστηκε ο νεκρός άνδρας – Ήταν κάτοικος της περιοχής

Βανδαλισμός σχολείου στη Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ενός ανήλικου





Turkey
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Πέντε μέρες σχεδίαζε την επίθεση ο 14χρονος – Η εμμονή με τα όπλα και τα προβλήματα προσαργμογής 

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς το Ιράν μετέτρεψε στο πιο ισχυρό του «όπλο» το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ- «Είναι σαν να έχεις ατομική βόμβα»

Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο

drones usa ormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικάνοι έχασαν drone 240 εκατ. ευρώ, έπεσε στα Στενά του Ορμούζ – Τι μεταδίδει το CNN, αδιευκρίνιστα τα αίτια

livanos 66650- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τo Ισραήλ προκαλεί ανθρωπιστική κρίση στο Λίβανο, τορπιλίζει κινήσεις για εκεχειρία – Τηλεφώνημα Τραμπ σε Αούν, που αρνείται επικοινωνία με Νετανιάχου   

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

