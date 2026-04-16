Η οικογένεια της Μυρτώς ζητά την αλήθεια και δικαιοσύνη – Τι λέει ο δικηγόρος και οι βαριές κατηγορίες για τους τρεις συλληφθέντες

Την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της 19χρονης Μυρτώς και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν ζητά η οικογένειά της, την ώρα που η δικογραφία και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων φωτίζουν πτυχές της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, οι γονείς της άτυχης κοπέλας δηλώνουν μέσω του δικηγόρου τους Παναγή Δρακουλόγκωνα αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους για να αποκαλυφθεί τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της. Μιλώντας στο topontiki o κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας τονίζει ότι «το μόνο που απασχολεί τους γονείς της Μυρτώς είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η οικογένεια είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μπορούν να αντέξουν τον άδικο χαμό του παιδιού τους και αυτό που τους καίει είναι να φανεί η αλήθεια. Κάτι που θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Ο ίδιος σημειώνει ότι η οικογένεια σέβεται πλήρως ακόμη και τη δικονομική θέση των κατηγορουμένων και δεν προχωρά σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, προσθέτοντας ότι «σέβονται ακόμα και αυτό». Την ίδια στιγμή ξεκαθαρίζει πως «θέλουν όμως να μάθουν την αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη σε βάρος κάποιου που κάτι έκανε ή κάποιου που έπρεπε να κάνει κάτι και δεν το έκανε. Δεν ζητάνε τίποτα άλλο».

Παράλληλα υποστηρίζει ότι η 19χρονη δεν είχε καμία εμπλοκή με ναρκωτικές ουσίες, ενώ αναφέρει πως η μητέρα της είχε επικοινωνήσει μαζί της λίγη ώρα πριν το συμβάν και το κορίτσι ήταν καλά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μυρτώ γνώριζε τους κατηγορούμενους, καθώς πρόκειται για μια μικρή κοινωνία όπου οι νέοι μεταξύ τους είχαν επαφές, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

Την ίδια ώρα, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραματίζει η κατάθεση του 23χρονου φίλου της, ο οποίος είναι μεταξύ των συλληφθέντων. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η συνάντηση με τη 19χρονη είχε κανονιστεί σε διαμέρισμα Airbnb, όπου, όπως ισχυρίζεται, η ίδια ζήτησε να κάνει χρήση κοκαΐνης. Ο 23χρονος ανέφερε ότι ήρθε σε επαφή με προμηθευτή μέσω Instagram, ο οποίος ήταν ο 26χρονος και που παρέδωσε την ουσία στο διαμέρισμα, με την πληρωμή να γίνεται –κατά τα λεγόμενά του– από τη Μυρτώ.

Στην ίδια κατάθεση περιγράφει ότι η χρήση συνεχίστηκε και με δεύτερη ποσότητα, ενώ στο χώρο βρέθηκε και ο τρίτος συλληφθέντας. Όπως υποστηρίζει, η κατάσταση της 19χρονης επιδεινώθηκε, με σπασμούς και απώλεια επαφής με το περιβάλλον, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να την αποτρέψει από περαιτέρω χρήση. Κομβικό σημείο της μαρτυρίας του αποτελεί ο ισχυρισμός ότι υπήρξε δισταγμός στην άμεση κλήση ασθενοφόρου, καθώς οι παρευρισκόμενοι φέρεται να φοβήθηκαν τις συνέπειες. Όπως αναφέρει, η κοπέλα μεταφέρθηκε εκτός του διαμερίσματος αναίσθητη και εγκαταλείφθηκε σε εξωτερικό χώρο, κάτι που αποδεικνύει και βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει τον 26χρονο αρσηβαρίστα να κουβαλά την 19χρονη.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι τρεις συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση, ενώ η δικογραφία συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία.

