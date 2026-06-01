Στο τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει η ενίσχυση σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με το έκτακτο επίδομα παιδιού.

Ένα επίδομα που την Κυριακή εξήγγειλε ο πρωθυπουργός πως θα δοθεί μεν σε οικογένειες, αλλά θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Οπως είπε, η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποια διαδικασία αίτησης όπως γίνεται συνήθως.

Στο επίδομα εντάσσονται οικογένειες με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ενώ για τους άγαμους με παιδιά τα ποσά θα είναι τα ίδια με αυτούς που είναι παντρεμένοι και έχουν τον ίδιο αριθμό παιδιών, αλλά υπό την προϋπόθεση να παρουσιάζει χαμηλότερο εισόδημα.

Οι δικαιούχοι το μόνο που πρέπει να κάνουν, είναι να τσεκάρουν αν έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε να μπουν τα χρήματα στον σωστό τραπεζικό τους λογαριασμό. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να πάρει μια οικογένεια ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών, είναι τα 900 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για άγαμο με ένα παιδί, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης στα 150 ευρώ.

Για έγγαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ (40.000 ευρώ) με το ποσό επίσης στα 150 ευρώ.

Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Για τους έγγαμους με δύο παιδιά είναι 1.000 επιπλέον (45.000 ευρώ) με το έκτακτο επίδομα στα 300 ευρώ επίσης.

Τα χρήματα που θα πάρουν οι δικαιούχοι

Άγαμοι με τρία παιδιά: 450 ευρώ, αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 49.000 ευρώ.

Έγγαμοι με τρία παιδιά: 50.000 ευρώ όριο με το ποσό της ενίσχυσης επίσης στα 450 ευρώ.

Για περισσότερα από 4 παιδιά ισχύουν τα εξής:

Άγαμος με τέσσερα παιδιά (εισόδημα 54.000 ευρώ) θα πάρει 600 ευρώ

Έγγαμος με τέσσερα παιδιά (εισόδημα 55.000 ευρώ) θα λάβει επίσης 600 ευρώ

Άγαμος με πέντε παιδιά (εισόδημα 59.000 ευρώ) θα πάρει 750 ευρώ

Έγγαμος με πέντε παιδιά (εισόδημα 60.000 ευρώ) θα πάρει 750 ευρώ.

Άγαμος με έξι παιδιά (εισόδημα 64.000 ευρώ) θα πάρει 900 ευρώ.

Έγγαμος με έξι παιδιά (εισόδημα 65.000 ευρώ) θα πάρει 900 ευρώ.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

