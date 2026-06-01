Στο τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει η ενίσχυση σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με το έκτακτο επίδομα παιδιού.
Ένα επίδομα που την Κυριακή εξήγγειλε ο πρωθυπουργός πως θα δοθεί μεν σε οικογένειες, αλλά θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
Οπως είπε, η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποια διαδικασία αίτησης όπως γίνεται συνήθως.
Στο επίδομα εντάσσονται οικογένειες με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, ενώ για τους άγαμους με παιδιά τα ποσά θα είναι τα ίδια με αυτούς που είναι παντρεμένοι και έχουν τον ίδιο αριθμό παιδιών, αλλά υπό την προϋπόθεση να παρουσιάζει χαμηλότερο εισόδημα.
Οι δικαιούχοι το μόνο που πρέπει να κάνουν, είναι να τσεκάρουν αν έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε να μπουν τα χρήματα στον σωστό τραπεζικό τους λογαριασμό. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να πάρει μια οικογένεια ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών, είναι τα 900 ευρώ.
Για περισσότερα από 4 παιδιά ισχύουν τα εξής:
Για μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
