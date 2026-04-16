Κεφαλονιά: Μηνύματα της Μυρτώς με 66χρονο πριν τον θάνατό της – Της κατέθεσε χρήματα και επικοινωνούσαν ως τις 4 τα ξημερώματα

Το φως της δημοσιότητας είδαν μηνύματα που αντάλλαξε η 19χρονη Μυρτώ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με έναν 66χρονο άνδρα, ενώ βρισκόταν στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην Κεφαλονιά, όπου έχασε τις αισθήσεις της, προτού την μεταφέρουν και τη εγκαταλείψουν αβοήθητη οι τρις κατηγορούμενοι στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Οι συνομιλίες της 19χρονης με τον 66χρονο άνδρα, με τον οποίο είχε έρθει σε επικοινωνία μέσω του 23χρονου κατηγορούμενου και φίλου της, ξεκινούν το βράδυ της Δευτέρας (13.04.2026) στο Αργοστόλι και συνεχίζονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14.04.2026), όταν η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή.

Όπως αποδεικνύεται από τα μηνύματα, η κοπέλα φαίνεται να ήταν ζωντανή έως τις 4 το πρωί της Τρίτης. Και αυτό γιατί στις 04:02 τα ξημερώματα της, η Μυρτώ επικοινώνησε με τον φίλο της μέσω βιντεοκλήσης.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, αλλά και οι καταθέσεις μαρτύρων και εμπλεκομένων, η 19χρονη μαζί με τον 23χρονο φίλο της μετέβησαν στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Σε μήνυμα που είχε ανταλλάξει περίπου 20 λεπτά νωρίτερα η Μυρτώ με τον άνδρα, μιλούν για χρηματικό ποσό, με τον 66χρονο να πραγματοποιεί μεταφορά περίπου 220 ευρώ μέσω IRIS στην 19χρονη, όπως παρουσίασε η εκπομπή Live News του Mega.

Αναλυτικά οι συνομιλίες μεταξύ 19χρονης και 66χρονου

«Στα έστειλα, πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να πιείς για να χαλαρώσεις. Αν θες πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις τρεις τα χαράματα», λέει ο 66χρονος στην Μυρτώ.

Στη συνέχεια ο 66χρονος στέλνει νέα μηνύματα στη νεαρή κοπέλα, την οποία έχει γνωρίσει λίγες ημέρες νωρίτερα, και της λέει ότι είναι διατεθειμένος, εκτός από τα χρήματα, να τη βοηθήσει και περαιτέρω σε ό,τι χρειαστεί:

«Αν θέλεις μπορώ να σε φιλοξενήσω είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα. Αν θες Αθήνα θα σου δώσω τα κλειδιά από το σπίτι μου να μείνεις μόνη σου για όσο θέλεις. Προτείνω να φύγεις για λίγο από εκεί για να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά. Χρειάζεσαι μια αλλαγή περιβάλλοντος», της λέει.

Επτά λεπτά αργότερα η Μυρτώ απαντά:

«… μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια… Νιώθω πολύ άσχημα… Ψάχνω για ξενοδοχείο να μείνω τώρα και όταν βρω θα σε καλέσω να τα πούμε. Έχω 4% μπαταρία».

Μετά από περίπου τρεις ώρες, στις 3:18, ο 66χρονος στέλνει ξανά στη Μυρτώ: «Εύχομαι να έχεις έναν γαλήνιο ύπνο».

Στις 3:59 η Μυρτώ απαντά ότι δεν έχει κοιμηθεί ακόμη και τον ρωτά γιατί είναι ξύπνιος. Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

Μυρτώ: «Γιατί ακόμη δεν κοιμήθηκες;»

66χρονος: «Να ρωτήσω και να σου πω;»

Μυρτώ: «Τι να ρωτήσεις;»

66χρονος: «Εμένα».

Στις 4:02 υπάρχει τελευταία βιντεοκλήση δύο λεπτών του 66χρονου με τη Μυρτώ.

Λίγη ώρα αργότερα ο 23χρονος που ήταν μαζί με τη Μυρτώ μέσα στο δωμάτιο μιλάει με τον 66χρονο τρεις φορές μέσω της ίδιας διαδικτυακής εφαρμογής.

Στις 6:09 τα ξημερώματα της Τρίτης είναι η τελευταία επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ 7 ώρες αργότερα ο 23χρονος ενημερώνει τον μεγαλύτερο άνδρα ότι η Μυρτώ είναι νεκρή.

«Καλημέρα, πώς ξύπνησες; Είχες κανένα νέο από τη Μυρτώ;» ρωτά ο 66χρονος τον 23χρονο, για να λάβει τη μονολεκτική απάντηση: «Πέθανε».

Τέλος, ο 66χρονος απαντά: «Τι;» και παίρνει τον 23χρονο τηλέφωνο, αλλά δεν απάντησε.

Οργή και θρήνος για τη 19χρονη Μυρτώ – «Χτύπα μια πόρτα και πες “πεθαίνει”»

Συγκίνηση προκαλούν τα λόγια της οικογένειας της 19χρονης Μυρτούς, που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά, με τους οικείους της να ζητούν δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών.

«Οι φταίχτες να πληρώσουν», ξέσπασε μιλώντας στην κάμερα του Alpha η αδελφή της 19χρονης, ενώ περιγράφοντας την ανάγκη για ανθρώπινη αντίδραση σε κρίσιμες στιγμές σημείωσε πως, ακόμη και αν είναι εχθρός σου κάποιος, όταν βρίσκεται σε κίνδυνο, «άφησέ τον στο νοσοκομείο ή χτύπα μια πόρτα και πες “πεθαίνει”».

Η ίδια, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για τα προσβλητικά σχόλια που ακολούθησαν την τραγωδία και στόχευσαν την εμφάνιση της αδελφής της. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «μας νοιάζει ότι έβαλε χείλια και ήταν “προκλητική”. Σοβαρά; Αυτό είναι το πρόβλημα ρε παιδιά;».

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 19χρονης: «Θα την πάω νυφούλα στον χάρο»

Σπαρακτικά είναι και τα λόγια του πατέρα της 19χρονης. «Όταν με έβλεπε στεναχωρημένο, γιατί περνάγαμε δύσκολα, μου έλεγε “μπαμπά μου, μη μου πάθεις τίποτα. Θέλω εσύ να με πας νυφούλα στην εκκλησία. Μη μου πάθεις τίποτα”. Αύριο, δεν θα την πάω στην εκκλησία, όχι. Θα την πάω νυφούλα στον χάρο», ανέφερε, με τα λόγια του να συγκλονίζουν.

Ο ίδιος, σε προηγούμενες δηλώσεις, δεν δίστασε να στραφεί κατά των συλληφθέντων, δηλώνοντας πως «έπαιξαν θέατρο» και προσθέτοντας με οργή ότι «τα υποκείμενα αυτά μάς κατέστρεψαν».

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει, μεταξύ άλλων, κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του ενοικιαζόμενου διαμερίσματος όπου βρισκόταν η παρέα πριν το μοιραίο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ίχνη αίματος έχουν βρεθεί στο κρεβάτι, στον τοίχο του υπνοδωματίου, αλλά και στον χώρο του μπάνιου.

Τα δείγματα έχουν ήδη αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είχε ξεκαθαρίσει ότι «η 19χρονη δεν έχει απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις Αρχές».

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο

Κεφαλονιά: Οργή και θρήνος για τη 19χρονη Μυρτώ – «Χτύπα μια πόρτα και πες “πεθαίνει”» (Video)

Άρειος Πάγος: Διαψεύδει δημοσίευμα που συνδέει παραίτηση αεροπαγίτη με την αποχή της προέδρου της δίκης για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών











