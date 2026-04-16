Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό – Μεγάλες καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το απόγευμα της Πέμπτης, 16/4, στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο μετά την έξοδο της Κηφισίας.

Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν τρία οχήματα, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 16, 2026

Η κυκλοφορία διεξάγεται με σημαντικές δυσκολίες, καθώς οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

