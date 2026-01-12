Η Καρυστιανού λέει ανοιχτά ότι θα ιδρύσει κόμμα: «Θα συμμετάσχουμε στις επόμενες εκλογές»

Ανοιχτά πλέον δηλώνει την πρόθεση της να ιδρύσει κόμμα η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ANT1 δήλωσε ότι «το κόμμα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δεν υπάρχει βιασύνη.Το μόνο βέβαιο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς».

«Δεν έχει μείνει να κάνω κάτι στο νομικό»

Σχετικά με την αλλαγή στη στάση, καθώς μέχρι πρότινος απέκλειε το ενδεχόμενο να εμπλακεί στην πολιτική, είπε «το είχα απορρίψει γιατί θεωρούσα ότι μπορούσα να κάνω πράγματα δια της νομικής οδού. Όταν, όμως, έχουμε φτάσει στο 2026 και όχι απλά δεν παίρνουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουμε, όχι απλά βλέπουμε τη συγκάλυψη να συνεχίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό – σημειωτέον ότι μας κοροϊδεύουν ακόμα και στο θέμα των εκταφών. Τότε η εμπλοκή μου με όλα αυτά γίνεται ευθύνη. Είμαι σε μία θέση ευθύνης που πρέπει να κάνω κάποια πράγματα περαιτέρω. Αφού το θέμα μου από νομικό έγινε πολιτικό, η κατάσταση αλλάζει. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο να κάνω στο νομικό».

«Κανείς δεν περιμένει να πεθάνει το παιδί του για να κάνει καριέρα»

Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε στις κατηγορίες ότι εργαλειοποιεί τον θάνατο του παιδιού της. «Είναι μια κατηγορία χωρίς καμία βάση. Κανείς δεν περιμένει να πεθάνει το παιδί του για να κάνει καριέρα. Κάνω ένα αγώνα κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής που σκότωσε το παιδί μου. Πού είναι το κακό στο να συνταχθώ με ένα κίνημα πολιτών χωρίς κομματικό πρόσημο; Εμφανίστηκε ξαφνικά. Το θεωρώ ανήθικο να λέω σας θέλω δίπλα μου στον αγώνα για τα Τέμπη αλλά δεν θα είμαι δίπλα σας στον αγώνα κατά της διαφθοράς».

Παράλληλα, δήλωσε προβληματισμένη με τη στάση των συγγενών, που έχουν εκφραστεί εναντίον του πολιτικού φορέα της . «Με προβληματίζει η στάση συγγενών που είναι απέναντί μου. Αν μπουν οι πολίτες στη Βουλή, και γίνει ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, πώς θα γίνει εμπόδιο αυτό στον αγώνα των Τεμπών; Άκουσα τον κύριο Κωνσταντινίδη και εξεπλάγην. Σέβομαι τους γονείς, αλλά δεν θα έχω καμία ανοχή σε όποιον προσπαθεί να αμαυρώσει τον αγώνα μου».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι θα παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών μόλις της ζητηθεί και συμπλήρωσε ότι δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής επειδή θεωρεί ότι παραμένει πιστή στις αξίες του συλλόγου. «Όταν μου ζητηθεί επίσημα να παραιτηθώ από τον σύλλογο, βεβαίως και θα το κάνω», ανέφερε.

«Δεν θα είναι μία από τα ίδια»

Τέλος τόνισε ότι στον νέο πολιτικό φορέα δεν χωράνε άτομα που έχουν εμπλακεί στην πολιτική. «Έχουν σκοπό να δείξουν ότι αυτό που πάει να δημιουργηθεί είναι μία από τα ίδια. Αυτό που πάει να δημιουργηθεί δεν είναι καθόλου μία από τα ίδια. Θα δείτε ενεργούς συμπολίτες, που έχουν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τη διάθεση, την καθαρότητα να δουλέψουν υπέρ του κοινού καλού. Αυτό θα δείτε. Αντί να δείτε αερολογίες, θα δείτε πρόγραμμα και λύσεις στα προβλήματα, που ταλανίζουν την κοινωνία».

