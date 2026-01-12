Επιτελείο Καρυστιανού: Η σταθερή Γρατσία και η κινούμενη άμμος των «συνομιλητών»

Με την Μαρία Καρυστιανού να οδεύει προς τον πολιτικό στίβο, τα βλέμματα πέφτουν όλο και περισσότερο στους συνεργάτες και στενούς συνομιλητές.

Μία πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο περίγυρος της Καρυστιανού μοιάζει και λίγο με… κινούμενη άμμο. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν πολλοί σταθεροί συνεργάτες, αλλά διαμορφώνεται κατά περιόδους ένας κύκλος συνομιλητών, που όμως αλλάζει μάλλον συχνά, ή έστω οι «μετοχές» του καθενός έχουν τα πάνω και τα κάτω τους.

Η πιο ακλόνητη πάντως παρουσία δίπλα της, είναι η δικηγόρος Μαρία Γρατσία.

Πρόκειται για πολιτεύτρια της Νίκης το 2023, πρώτη σε σταυρούς στην Α’ Αθήνας, όπου όμως το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού δεν έβγαλε έδρα.

Η Γρατσία έχει χειριστεί τις περισσότερες από τις μεγάλες νομικές υποθέσεις που ανέδειξε η Καρυστιανού για τα Τέμπη και προφανώς έχει πλέον εδώ και καιρό και το ρόλο της πολιτικής συμβούλου.

Από κει και μετά υπάρχουν τρία πρόσωπα, που φαίνεται να έχουν κρίσιμες θέσεις δίπλα στην Καρυστιανού (Πατσίκας, Σκιαδάς, Κούβελας), αν και δεν είναι βέβαιο ότι ο τελευταίος διατηρεί την επιρροή που είχε μέχρι πριν λίγο καιρό.

Ο Μιχάλης Πατσίκας εμφανίζεται ως «ακτιβιστής» με έμφαση στα «εθνικά θέματα», με τη συμμετοχή του στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών να ξεχωρίζει στο… παλμαρέ του – και να προδίδει κάπως το ιδεολογικό του στίγμα.

Ο Νίκος Σκιαδάς είναι πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας άρσης βαρών, που έχει αναλάβει να κάνει επαφές και βολιδοσκοπήσεις για την ίδρυση του κόμματος, ιδίως στην Αθήνα.

Ο Δημήτρης Κούβελας είναι γιατρός και Καθηγητής Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας στο ΑΠΘ και κατατάσσεται στον ευρύτερο χώρο του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ενώ είναι και επικεφαλής του κόμματος Πνοή Δημοκρατίας, που έλαβε ποσοστό 0,47% στις εκλογές του Μαίου 2023 και 0,28% σε εκείνες του Ιουνίου.

Διαβάστε επίσης:

Μεγαλοπρεπές «άδειασμα» Σαλμά στο Μαξίμου: Ποτέ δεν ανασκεύσα για Μπουκώρο

Εκτινάσσεται η απάντηση «άλλο κόμμα» στα γκάλοπ – Η ερμηνεία των δημοσκόπων

Έκκληση Γεωργιάδη: Εμβολιαστείτε για τη γρίπη, δεν είναι… mRNA