search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 10:12

Εκτινάσσεται η απάντηση «άλλο κόμμα» στα γκάλοπ – Η ερμηνεία των δημοσκόπων

12.01.2026 10:12
kalpi-123

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και μάλλον ενδεικτικό των όσων έρχονται, εύρημα εντοπίζουν τις τελευταίες ημέρες οι δημοσκόποι στις μετρήσεις τάσεων της κοινής γνώμης.

Στις ερωτήσεις για την πρόθεση ψήφου, αυξάνεται θεματικά η απάντηση «άλλο κόμμα»!

Δηλαδή διευρύνεται η «γκρίζα ζώνη», στην οποία βρίσκονται όσοι δεν εκφράζονται από τα σημερινά κόμματα, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να ψηφίσουν και δεν επιλέγουν την αποχή η το άκυρο/λευκό.

Τι ερμηνεία δίνουν γι’ αυτό οι δημοσκόποι; Εκτιμούν ότι επειδή εμπεδώνεται πλέον η αίσθηση πως η Μσρία Καρυστιανού θα κάνει κόμμα, ένα κομμάτι ψηφοφόρων μετακινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Επειδή δεν μπαίνει το κόμμα αυτό στις μετρήσεις – καθότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα – οι ερωτηθέντες κάνουν… «στάση» στο «άλλο κόμμα». Πιθανόν εκεί να υπάρχουν και πολίτες που σκέφτονται ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπερ σημαίνει ότι… μαζεύεται κόσμος!

Για την ιστορία και με την αίρεση ότι όλα αυτά είναι ευμετάβλητα, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες το «άλλο κόμμα» είναι άνετα διψήφιο, όταν συνήθως είναι κάτω από 3 με τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Διαβάστε επίσης:

Έκκληση Γεωργιάδη: Εμβολιαστείτε για τη γρίπη, δεν είναι… mRNA

Στη Μαδρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
survivor_athinaioi-eparchiotes_1512_1920-1080_new
MEDIA

SUVIVOR 2026: Μια απ’ τα ίδια με άλλο περιτύλιγμα

xibantzina-iapwnia-pethane-1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πέθανε η AI, ο διάσημος θηλυκός χιμπατζής που μετρούσε και ζωγράφιζε

ploio_ekdromeis
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά όλο το σχολικό έτος 2025 – 2026

xristodoylidis2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη Λευκωσία: Παραιτήθηκε ο κουνιάδος του Χριστοδουλίδη Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του – «Δεν κρύβομαι» λέει ο κύπριος πρόεδρος

bloko_nikaia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπέρδεμα της τελευταίας στιγμής με τις αυριανές συναντήσεις στο Μαξίμου – «Παίζεται» ακόμα και αναβολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:33
survivor_athinaioi-eparchiotes_1512_1920-1080_new
MEDIA

SUVIVOR 2026: Μια απ’ τα ίδια με άλλο περιτύλιγμα

xibantzina-iapwnia-pethane-1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πέθανε η AI, ο διάσημος θηλυκός χιμπατζής που μετρούσε και ζωγράφιζε

ploio_ekdromeis
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά όλο το σχολικό έτος 2025 – 2026

1 / 3