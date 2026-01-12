Εκτινάσσεται η απάντηση «άλλο κόμμα» στα γκάλοπ – Η ερμηνεία των δημοσκόπων

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και μάλλον ενδεικτικό των όσων έρχονται, εύρημα εντοπίζουν τις τελευταίες ημέρες οι δημοσκόποι στις μετρήσεις τάσεων της κοινής γνώμης.

Στις ερωτήσεις για την πρόθεση ψήφου, αυξάνεται θεματικά η απάντηση «άλλο κόμμα»!

Δηλαδή διευρύνεται η «γκρίζα ζώνη», στην οποία βρίσκονται όσοι δεν εκφράζονται από τα σημερινά κόμματα, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να ψηφίσουν και δεν επιλέγουν την αποχή η το άκυρο/λευκό.

Τι ερμηνεία δίνουν γι’ αυτό οι δημοσκόποι; Εκτιμούν ότι επειδή εμπεδώνεται πλέον η αίσθηση πως η Μσρία Καρυστιανού θα κάνει κόμμα, ένα κομμάτι ψηφοφόρων μετακινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Επειδή δεν μπαίνει το κόμμα αυτό στις μετρήσεις – καθότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα – οι ερωτηθέντες κάνουν… «στάση» στο «άλλο κόμμα». Πιθανόν εκεί να υπάρχουν και πολίτες που σκέφτονται ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπερ σημαίνει ότι… μαζεύεται κόσμος!

Για την ιστορία και με την αίρεση ότι όλα αυτά είναι ευμετάβλητα, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες το «άλλο κόμμα» είναι άνετα διψήφιο, όταν συνήθως είναι κάτω από 3 με τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

