Στη Μαδρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα Δευτέρα τη Μαδρίτη, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέτρο Σάντσεθ ενώ θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.Η

επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων.

Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

