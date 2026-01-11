Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου – Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Είναι απορίας άξιον σε ποια εθνικά συμφέροντα που πρέπει να υπερασπιστούμε και από άλλες χώρες, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην «Καθημερινή της Κυριακής» για την ιδεολογική κατεύθυνση του επερχόμενου κόμματος της.

Άλλωστε πως μία χώρα, που είναι ιδιωτικοποιημένη στους τομείς οικονομίας και υποδομών της στο 70%, μπορεί να έχει εθνικά συμφέροντα;

Το πρώτο πράγμα που θα περίμενε κανείς από την ιδεολογική κατεύθυνση και το πρόγραμμα ενός «κόμματος Καρυστιανού», δεν είναι άλλο πέρα από την προσπάθεια για μία Ελλάδα με ποιοτικότερες και ασφαλέστερες υποδομές μεταφορών – του σιδηρόδρομου κυρίως και πρωτίστως για προφανείς λόγους.

Πως ακριβώς σκοπεύει η ανερχόμενη πολιτική αρχηγός να το πράξει αυτό αν δεν περάσουν οι υποδομές στα χέρια του κράτους που θέλει να διοικήσει;

Διότι σίγουρα δεν πρόκειται να γίνει όσο βρίσκονται στα χέρια διαφορετικών ιδιωτικών εταιρειών από το εξωτερικό.

Αν ενδιαφέρεται πραγματικά για τον απλό πολίτη και το «εθνικό συμφέρον», καλό θα ήταν ίσως να κοιτούσε με καχυποψία και προς άλλα συμφέροντα, πέρα από αυτά των ψαράδων της Τουρκίας…

Επίσημο και ολοκληρωμενο πολιτικό πρόγραμμα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι όμως πως η κυρία Καρυστιανού καλείται να μάθει πως στην πολιτική δυστυχώς ή ευτυχώς κρίνεσαι για αυτά που λες, αλλά κρίνεσαι και για αυτά που δεν λες…

