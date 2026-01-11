Μαρία Καρυστιανού για νέο φορέα: «Το σύστημα με εξώθησε» – «Με προβληματίζει η αντίδραση ορισμένων συγγενών»

Για τα σχέδιά της για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, αλλά και για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν, μίλησε στην «Καθημερινή της Κυριακής» η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως ανέφερε, μέσα από τον συνεχή αγώνα της, είδε «το αδίστακτο πρόσωπο του συστήματος, το οποίο μου έκλεινε κάθε πόρτα, ενώ προσπαθούσα να δικαιώσω την κόρη μου και τα θύματα των Τεμπών. Συνεχώς αντιμέτωπη με αυτή τη Λερναία Υδρα της διαφθοράς, κατάλαβα ότι η μόνη λύση για να έρθει η δικαίωση για το παιδί μου, αλλά και για όλους όσοι μαζί μ’ εμένα βιώνουν ατελείωτες αδικίες, είναι ένα Κίνημα Κοινωνικής Αφύπνισης από έντιμους και έμπειρους πολίτες, που θα αγωνιστεί για το κοινό καλό».

Άρα, πρόσθεσε, «το ίδιο το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα με εξώθησε να ακολουθήσω αυτόν τον μονόδρομο και να δώσω όλες τις δυνάμεις μου και την ψυχή μου για να έρθει η κάθαρση και να ζήσουμε σε ένα αληθινό κράτος δικαίου. Μόνο σε μια τέτοια, αναγεννημένη Ελλάδα υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες για πραγματική δικαιοσύνη».

Αναφερόμενη στη δυσαρέσκεια που εξέφρασαν γονείς θυμάτων του συλλόγου των Τεμπών, όπως ο Παύλος Ασλανίδης, οι οποίοι την κάλεσαν να παραιτηθεί από την προεδρία, η κ. Καρυστιανού δήλωσε:

«Σέβομαι τη διαφορετικότητα και την ελεύθερη βούληση κάθε ανθρώπου, πολύ περισσότερο των συγγενών, με τους οποίους μας ενώνει ο κοινός πόνος απώλειας των αγαπημένων μας. Με προβληματίζει όμως η αντίδραση ορισμένων εξ αυτών στην οργάνωση του κινήματος κατά της διαφθοράς, που σκότωσε τα παιδιά μας και ασελγεί πάνω στη μνήμη τους συγκαλύπτοντας τα εγκλήματα που τους στέρησαν τη ζωή. Είναι παραπάνω από φανερό ότι η κοινωνική αφύπνιση είναι ο μόνος τρόπος για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών. Για να μην το πράττουν όλοι, προφανώς έχουν τους δικούς τους λόγους, που εκ των πραγμάτων, αδυνατώ να συμμεριστώ».

«Καλή προαίρεση»

Ερωτηθείσα για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος, η κ. Καρυστιανού εξήγησε πως «το κίνημα έχει ως μόνο κριτήριο δράσης το κοινό καλό των πολιτών και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας. Με καλή προαίρεση και συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων, είναι παραπάνω από βέβαιον ότι θα βρεθεί χρυσή τομή σε κάθε διαφωνία και θα είναι όλοι ικανοποιημένοι, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοστήριξης».

Αναφορικά με τη συγκρότηση του νέου κόμματος, η κ. Καρυστιανού σημείωσε ότι οι διαδικασίες εξελίσσονται γρήγορα και πως ήδη έχουν συγκροτηθεί ομάδες με αξιόλογα μέλη, με γνώση και εμπειρία και εργάζονται σε εθελοντική βάση ανά αντικείμενο: οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία, εξωτερική πολιτική και άμυνα.

Ποιοι αποκλείονται από το κόμμα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», η ίδια έχει δεχτεί πολλές προσεγγίσεις, δημόσιες και άτυπες, ωστόσο έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με πρόσωπα που είχαν ουσιαστική ανάμειξη με την πολιτική

