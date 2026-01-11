«Είδαν άσπρη μέρα» σε πολλές περιοχές της Ελλάδας – Εντυπωσιακές εικόνες από Αράχωβα, Ιωάννινα, Ναυπακτία (Video)

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή από τα βόρεια με την πτώση της θερμοκρασίας τους ισχυρούς ανέμους αλλά και τις χιονοπτώσεις. Ήδη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο στα ορεινά, χιονίζει, με εντυπωσιακές εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Η κακοκαιρία με κύριο χαρακτηριστικά την βουτιά του υδραργύρου που ξεκίνησε σήμερα και θα κρατήσει μέχρι και την προσεχή Τρίτη, προς το παρόν δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Εντυπωσιακές εικόνες στα Τρίκαλα

Εντυπωσιακές εικόνες από την Παλαιοκαρυά Τρικάλων



Αράχωβα

Πυκνή ❄️ χιονόπτωση στην Αραχωβα



Μέτσοβο

Πανέμορφη Μηλιά Μετσόβου ❄️



Ιωάννινα

Πυκνή ❄️ χιονόπτωση αυτή την ώρα μέσα στα Ιωάννινα.



Χιονόπτωση στα Ζαγοροχώρια

❄️ Χιονόπτωση όνειρο στα Ζαγοροχώρια



Ορεινή Ναυπακτία

Πυκνή χιονόπτωση ❄️ νωρίτερα στην Ορεινή Ναυπακτία



Πυκνή χιονόπτωση στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας

Χιονίζει πυκνά στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδος και συγκεκριμένα στον Αθανάσιο Διάκο τον Πανουργιά και στο χωριό Μυρικη και Αμπλιανη Ευρυτανίας.



Δείτε σε ζωντανή εικόνα 👇



