«Είδαν άσπρη μέρα» σε πολλές περιοχές της Ελλάδας – Εντυπωσιακές εικόνες από Αράχωβα, Ιωάννινα, Ναυπακτία (Video)

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή από τα βόρεια με την πτώση της θερμοκρασίας τους ισχυρούς ανέμους αλλά και τις χιονοπτώσεις. Ήδη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο στα ορεινά, χιονίζει, με εντυπωσιακές εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Η κακοκαιρία με κύριο χαρακτηριστικά την βουτιά του υδραργύρου που ξεκίνησε σήμερα και θα κρατήσει μέχρι και την προσεχή Τρίτη, προς το παρόν δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα.
