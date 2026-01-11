Θεσσαλονίκη: Άνοιξε ο περιφερειακός μετά την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος για το Fly Over

Άνοιξε και πάλι η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το Fly Over και αφορούσαν την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το πρωί έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα, το ρεύμα προς το αεροδρόμιο αλλά και προς τα δυτικά.

Η περιφερειακή είχε κλείσει από την Παρασκευή το βράδυ για τις εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος.

