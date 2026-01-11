search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

11.01.2026 10:54

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε ο περιφερειακός μετά την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος για το Fly Over

11.01.2026 10:54
gefyra panoramatos (1)

Άνοιξε και πάλι η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το Fly Over και αφορούσαν την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το πρωί έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα, το ρεύμα προς το αεροδρόμιο αλλά και προς τα δυτικά.

Η περιφερειακή είχε κλείσει από την Παρασκευή το βράδυ για τις εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος.

copa_africa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάος στο Copa Africa: Πιάστηκαν στα χέρια Ζιντάν και Μπασίρου, πλακώθηκαν δημοσιογράφοι – Οι παίκτες της Αλγερίας κυνήγησαν τον διαιτητή στα αποδυτήρια (Videos)

sxoleia_xioni
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω χιονιά

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur – Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

xaritsis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: «Οι εγχώριοι τράμπηδες και η ευθύνη της Αριστεράς να υπερβεί τον εαυτό της»

xristidou_varoufakis_liagkas_moutidou
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου για Βαρουφάκη: «Εξοργίστηκα με αυτή τη δήλωση – Δεν πίστευα ότι υπάρχει»

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

