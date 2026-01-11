Πατήσια: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας – Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 11/1, σε υπόγειο πουλυκατοικίας στα Πατήσια, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, η φωτιά βρίσκεται σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Πατησίων και για την κατάσβεση επιχειρούν 7 οχήματα της Πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες.
Η πολυκατοικία στην οποία έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ είναι τετραώροφη και ήδη οι πυροσβέστες έχουν απεγκλωβίσει 2 άτομα από το κλιμακοστάσιο.
Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Πατησίων από το ύψος της οδού Ιακωβάτων έως την λεωφόρο Γαλατσίου.
