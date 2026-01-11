search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 10:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 09:54

Πατήσια: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας – Επιχείρηση απεγκλωβισμού

11.01.2026 09:54
pyrosvestiki_oxima
φωτογραφία αρχείου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 11/1, σε υπόγειο πουλυκατοικίας στα Πατήσια, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, η φωτιά βρίσκεται σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Πατησίων και για την κατάσβεση επιχειρούν 7 οχήματα της Πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες.

Η πολυκατοικία στην οποία έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ είναι τετραώροφη και ήδη οι πυροσβέστες έχουν απεγκλωβίσει 2 άτομα από το κλιμακοστάσιο.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Πατησίων από το ύψος της οδού Ιακωβάτων έως την λεωφόρο Γαλατσίου.

Διαβάστε επίσης:

Λέξεις που χάθηκαν, επαγγέλματα που έζησαν μέσα από το βιβλίο με 122 επαγγέλματα του περασμένου αιώνα στο Σουφλί

Τραβούν «χειρόφρενο» τα ταξί – Νέος γύρος 48ωρων κινητοποιήσεων από την Τρίτη

Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Κορωπί – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σχόλιο Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: Και με το διεθνές δίκαιο, και με τον Τραμπ

weekenders-patras-panopoulos
MEDIA

To «καρφί» του Πανόπουλου για την Τσολάκη: «Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ’ όλους αν θα κοπούμε;»

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας – Επιχείρηση απεγκλωβισμού

mineapolis ice (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χιλιάδες στους δρόμους της Μινεάπολης κατά της ICE μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ

seismos_santorini
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σαντορίνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

ruci_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 10:20
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σχόλιο Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: Και με το διεθνές δίκαιο, και με τον Τραμπ

weekenders-patras-panopoulos
MEDIA

To «καρφί» του Πανόπουλου για την Τσολάκη: «Ξέρεις ποιος αναρωτιόταν περισσότερο απ’ όλους αν θα κοπούμε;»

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας – Επιχείρηση απεγκλωβισμού

1 / 3