Τραβούν «χειρόφρενο» τα ταξί – Νέος γύρος 48ωρων κινητοποιήσεων από την Τρίτη

«Χειρόφρενο» για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί τόσο της Αττικής όσο και της Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης από τις αρχές του 2026.

Η απόφαση για απεργία των οδηγών ταξί, την προσεχή Τρίτη και Τετάρτη (13 και 14/01), λήφθηκε έπειτα από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Το συνδικάτο χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «ανάλγητη, αυθαίρετη και αποκομμένη από την πραγματικότητα», καθώς –όπως επισημαίνει– επιβάλλεται χωρίς επαρκές σχέδιο, υποδομές και κοινωνική δικαιοσύνη.

Επιπλέον, τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται προτελευταία στην Ευρώπη σε υποδομές φόρτισης, έχει ακριβό και ασταθές κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καλείται να εφαρμόσει καθολική ηλεκτροκίνηση στα ταξί νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα.

Το κόστος αγοράς ηλεκτρικού ταξί παραμένει απαγορευτικό για τον μέσο επαγγελματία, ειδικά σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων και αυξημένων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ενώ οι υπάρχουσες επιδοτήσεις χαρακτηρίζονται περιορισμένες και προσωρινές, χωρίς να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ενός οχήματος που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Οι αυτοκινητιστές επισημαίνουν πως δεν είναι αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση, αλλά αντιτίθεται στην αιφνιδιαστική εφαρμογή, στην υποχρεωτικότητα χωρίς υποδομές και στην οικονομική εξόντωση των μικρών επαγγελματιών και προειδοποιούν ότι η εφαρμογή του μέτρου από το 2026 ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζικό αποκλεισμό αυτοαπασχολούμενων οδηγών και σε συγκέντρωση της αγοράς.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο προσαρμογής

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί

Μόνιμες και ουσιαστικές επιδοτήσεις με εγγυημένη πρόσβαση

Παράλληλα οι οδηγοί ταξί χαρακτηρίζουν επαναλαμβανόμενη την απεργία τους προειδοποιώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εφόσον δεν υπάρξει διάλογος και αλλαγή πολιτικής.

Και οι οδηγοί ταξί Θεσσαλονίκης στην απεργία

Με ανακοίνωση του το Σωματείο ταξί Θεσσαλονίκης, ενημερώνει ότι συμμετέχει στην 48ωρη απεργία που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη και Τετάρτη.

Το Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης ομόφωνα αποφάσισε να συμμετέχει στη 48ωρη πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου μετά και την απόφαση της ΠΟΕΙΑΤΑ που πάρθηκε από τους αρχηγούς των παρατάξεων και θα επικαιροποιηθεί στο ΔΣ την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «μετά την άρνηση του Υπουργείου Μεταφορών να δώσει παράταση στην υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης από 01-01-2026, την άρνηση του Υπουργείου να διορθώσει το λάθος του ποινικού μητρώου που καταστρέφει δεκάδες συναδέλφους, μετά τις διαρροές του ερανιστικού νομοσχεδίου περί ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ΙΧ -ΒΑΝ στο άρθρο 56 και αφού δεν δόθηκε λύση ούτε στο φορολογικό ούτε στο πρόβλημα των υπέρογκων χρεώσεων στο P5 του αεροδρομίου είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και να διαμαρτυρηθούμε».

Διαβάστε επίσης:

Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Κορωπί – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Κορωπί – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη