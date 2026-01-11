Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Κορωπί – Καίγονται αποθήκες με πλαστικά (Video)

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το πρωί σε χώρο επιχείρησης, στην οδό Κνωσσού, στο Κορωπί, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει αποθήκες με πλαστικά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

