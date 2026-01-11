search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 09:30
ΕΛΛΑΔΑ

11.01.2026 08:28

Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Κορωπί – Καίγονται αποθήκες με πλαστικά (Video)

11.01.2026 08:28
Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το πρωί σε χώρο επιχείρησης, στην οδό Κνωσσού, στο Κορωπί, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει αποθήκες με πλαστικά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Κορωπί – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

Κακοκαιρία: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα πλήξουμε το Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αν δεχθούμε επίθεση» απειλεί η Τεχεράνη

rosia sratov ekrixi 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία βομβάρδισε σχολείο και σπίτια στη Ρωσία – Μία γυναίκα νεκρή

alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, «απέναντι» στον Μητσοτάκη και στον απόηχο της συνέντευξης Καρυστιανού – Τι θα κάνουν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ;

supermarket1511
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια χωρίς ανάσα

netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σε «κατάσταση υψηλού συναγερμού» λόγω ενδεχόμενης αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

ruci_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

