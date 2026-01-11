search
Σταδιακή αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής κίνησης – Κανονικά τα δρομολόγια, τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών

11.01.2026 08:23
demeno-ploio_2608_1920-1080_new

Τους κάβους λύνουν σταδιακά τα πλοία που ήταν δεμένα στα λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων με τα δρομολόγια να εκτελούνται κανονικά από νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια αρχίζουν να εκτελούνται κανονικά, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν από το Λιμάνι του Πειραιά μετά τις 7 το πρωί.

Παρά τη βελτίωση του καιρού, οι αρμόδιες αρχές και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συστήνουν στους ταξιδιώτες να παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία πριν την αναχώρησή τους, είτε με την εταιρεία είτε με το τουριστικό πρακτορείο από το οποίο έχουν κάνει την κράτησή τους.

Ο καιρός παραμένει αστάθμητος και δεν αποκλείεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια εταιρεία να αποφασίσει αυτοβούλως τη μη εκτέλεση συγκεκριμένων δρομολογίων.

Σπουράς-παραγωγός+αυγών+μεταξοσκώληκα,+φωτ+1896 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Λέξεις που χάθηκαν, επαγγέλματα που έζησαν μέσα από το βιβλίο με 122 επαγγέλματα του περασμένου αιώνα στο Σουφλί

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα πλήξουμε το Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αν δεχθούμε επίθεση» απειλεί η Τεχεράνη

rosia sratov ekrixi 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία βομβάρδισε σχολείο και σπίτια στη Ρωσία – Μία γυναίκα νεκρή

alexis_tsipras__eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη, «απέναντι» στον Μητσοτάκη και στον απόηχο της συνέντευξης Καρυστιανού – Τι θα κάνουν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ;

supermarket1511
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια χωρίς ανάσα

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

ruci_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η τορπίλη Καρυστιανού σε Δένδια «διαγράφει» τη στήριξη του υπουργού στον Ρούτσι

