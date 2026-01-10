Δεμένα τα πλοία σε βασικά λιμάνια της χώρας – Απαγορευτικό λόγω των ισχυρών ανέμων 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.
Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.
Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.
