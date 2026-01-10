search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 21:08
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2026 19:48

Δεμένα τα πλοία σε βασικά λιμάνια της χώρας – Απαγορευτικό λόγω των ισχυρών ανέμων 

10.01.2026 19:48
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

