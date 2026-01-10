search
10.01.2026 18:42

Πυροσβεστική: 103 κλήσεις λόγω ισχυρών ανέμων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας

Σε 103 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω ισχυρών ανέμων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας από σήμερα το πρωί έως και τις 17.00.

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 33 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  24 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 47  κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  40 κοπές  δέντρων, μία άντληση υδάτων και 6 αφαιρέσεις αντικειμένων

• Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  14 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

