Κακοκαιρία – Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Πολική φωτοβολίδα» με χιόνια έως τη θάλασσα και 75% πιθανότητα στην Αττική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο – σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη– αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του έως την Τρίτη, οπότε και οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται από τη χώρα.

Ήδη καταγράφονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται έως τη νύχτα στις περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά, ενώ από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα τα χιόνια αναμένεται να κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου, με πιθανότητα να δούμε στρωμένο χιόνι ακόμη και κοντά στη θάλασσα.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Αττική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού στην Αττική, όπου –βάσει του προγνωστικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης– καταγράφεται πιθανότητα 75% για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις, ενώ ένα 25% αφορά πιο ήπια και περιορισμένη εκδήλωση των φαινομένων.

Τα ποσοστά προκύπτουν από τη συνδυαστική ανάλυση τεσσάρων προγνωστικών μοντέλων, τα οποία αντλούν δεδομένα από:

το ευρωπαϊκό προγνωστικό κέντρο ,

, το αμερικανικό ,

, το γερμανικό ,

, και το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής».

Όπως εξηγεί, το ευρωπαϊκό μοντέλο εμφανίζει τα πιο περιορισμένα σενάρια χιονόπτωσης, ενώ το αμερικανικό και το παγκόσμιο σύστημα «Ηρακλής» δίνουν τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα, με το γερμανικό να βρίσκεται ενδιάμεσα.

«Λευκές εκπλήξεις» το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα

Ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα ενδέχεται να επιφυλάσσει «λευκές εκπλήξεις», καθώς φαίνεται να σχηματίζεται δευτερεύουσα διαταραχή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα των προβλέψεων.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, δεν είναι τυχαίος ο όρος «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη κακοκαιρία, υποδηλώνοντας την ένταση αλλά και τη σχετικά σύντομη διάρκειά της.

Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ναύπλιο – Έπεσαν δέντρα από τους ανέμους

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν σε όλη τη χώρα προκάλεσαν ήδη τα πρώτα προβλήματα.Στην περιοχή της Αργολίδας προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαριών, ενώ στο Ναύπλιο η θάλασσα βγήκε στη στεριά!.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου ένα μεγάλο πεύκο έπεσε και έκλεισε την παραλιακή οδό Άργους – Μύλων στο ύψος του Τημενίου, ενώ παρέσυρε και μια κολόνα δημοτικού φωτισμού και την έσπασε.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική Άργους με οχήματα και άνδρες για το κόψιμο του κορμού, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έδχει διακοπή από την αστυνομία μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες πτώσεις δέντρων έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές του νομού, όπως στο Ναύπλιο νωρίς το πρωί που έσπασε από τον αέρα ένα δέντρο στην ενδεκάτη και χρειάστηκε και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές όπως στη Νέα Κίο και το Άργος.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Ναυπλίου συνεχίζονται στην περιοχή μας οι νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως ως και 8 Μποφόρ.

Οι ισχυροί νοτιάδες που πνέουν σήμερα στην Τήνο επηρεάζουν σημαντικά το νησί, με αυξημένη ένταση ανέμων και έντονο κυματισμό, κυρίως στα νότια και στο εξωτερικό λιμάνι. Οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες στις μετακινήσεις, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν μεταφερθεί στο οδόστρωμα πέτρες και αντικείμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, όπου τα κύματα είναι υψηλά και οι ριπές του ανέμου ισχυρές.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με τα δρομολόγια των πλοίων να μην εκτελούνται.

Δεν κατάφεραν να δέσουν 2 πλοία στη Μήλο

Από το πρωί του Σαββάτου αρκετά πλοία παραμένουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ορισμένες εταιρείες, με δική τους απόφαση, προχώρησαν σε ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ώρες.

Στο λιμάνι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, βρίσκονται πολλοί ταξιδιώτες, αρκετοί εκ των οποίων έχουν μαζί τους κατοικίδια και μεταφέρουν ογκώδεις αποσκευές, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν για εναλλακτικές λύσεις και τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

Την ίδια ώρα, λόγω των ισχυρών ανέμων, τα πλοία Knossos Palace και Festos Palace δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι της Μήλου. Τα δύο πλοία μεταφέρουν συνολικά 1.641 επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν σε αναμονή, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε και με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Σημειώνεται ότι το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο, ενώ το Festos Palace είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο με προορισμό τη Μήλο και τον Πειραιά.

