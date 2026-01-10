search
10.01.2026 16:12

Νίκαια: Νέες συνελεύσεις μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αποφάσισαν οι αγρότες – Δεν φεύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους

10.01.2026 16:12
agrotes_nikaia_main

Την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό έλαβαν, πριν από λίγο οι αγρότες που συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν στις «επάλξεις» των μπλόκων.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους, εν αναμονή του αποτελέσματος της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Ωστόσο η Πανελλαδική αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι σε αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα.

