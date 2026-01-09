Συλλαλητήριο χωρίς τρακτέρ στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με την κυβέρνηση, προτείνει η Νίκαια – Με λεωφορεία κατεβαίνουν οι αγρότες

Με τον αγώνα στα μπλόκα να συνεχίζεται για πέμπτη συνεχή εβδομάδα, στις συνελεύσεις συζητιούνται τα επόμενα βήματα, ενόψει και της συνάντησης που θα γίνει με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Μάλιστα, όπως αποφασίστηκε στη συνέλευση του πανίσχυρου μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα την Τρίτη, την ώρα της συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρόταση της Νίκαιας είναι η κάθοδος των αγροτών στην πρωτεύουσα να γίνει τελικά με λεωφορεία, αν και υπήρχε σκέψη να συμμετέχουν και με τρακτέρ και αυτοκίνητα, ενώ, όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση έχει αποφασιστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επαφών. Η τελική απόφαση της Νίκαιας είναι να μην εγκαταλείψουν τις κινητοποιήσεις.

Άλλωστε δεν αναμένουν θεαματικά αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί.

Εντωμεταξύ, προετοιμάζεται η 4η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το Σάββατο, την οποία καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Συγκεκριμένα, στη 1 το μεσημέρι στο πολιτιστικό κέντρο Νίκαιας θα βρεθούν οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία του αγώνα τους καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι οι ανοιχτοί δρόμοι, αλλά και να εκπροσωπηθούν όλα τα μπλόκα. Ωστόσο, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν είναι πως θα προσέλθουν στη συνάντηση με τους δικούς τους όρους, με τα τρακτέρ στα μπλόκα, απαιτώντας συγκεκριμένες λύσεις στα τεράστια προβλήματα επιβίωσης. Απαιτώντας και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό τα μέτρα εκείνα που θα ικανοποιούν τα αιτήματά τους. Πάντως, σταδιακά χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς, θα τραβήξουν στη άκρη τα τρακτέρ και το Σάββατο στην πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια θα αποφασίσουν σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό.

Η επιτροπή θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς συμμετοχή μπλόκων-σφραγίδων, που είχαν ταχθεί εξαρχής υπέρ άμεσου διαλόγου.

Κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης και της πολιτικής των «δημοσιονομικών αντοχών», οι αγροτοκτηνοτρόφοι, ξεκαθαρίζουν ότι, απαιτείται η άμεση ικανοποίηση των βασικών τους αιτημάτων προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν εξασφαλίζοντας αξιοπρεπές εισόδημα για εκείνους και τις οικογένειές τους.

Η κυβέρνηση επιμένει στην σκληρή γραμμή

O Κώστας Τζέλλας, Πρ. Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι «δηλώσεις του τύπου αυτά είναι, αυτά δίνουμε, δεν οδηγούν πουθενά. Είμαστε ψύχραιμοι, είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που θα δώσει λύσεις στα προβλήματα».

Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «ο κ. Μητσοτάκης τους περιμένει την Τρίτη, να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και να δούμε την επόμενη μέρα μέσα στο νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από την κλιματική αλλαγή και τις διεθνείς συνθήκες ανταγωνισμού».

Ο υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα. «Προφανώς υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Δεν θα έλεγα ότι τα ζητήματα αυτά είναι οικονομικά».

Στα μέτρα που εξειδίκευσε η κυβέρνηση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας στα 8,5 λεπτά για όσους αγρότες δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θα γίνεται στην αντλία.

Διαβουλεύσεις στη Νίκαια

Οι Θεσσαλοί αγρότες αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις σήραγγες των Τεμπών. Ήδη έχουν αρχίσει να μαζεύουν καρέκλες, τραπέζια και να καθαρίζουν τον χώρο.

Στις 16:00 ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο μπλόκο της Νίκαιας όπου και θα παραμείνουν τα τρακτέρ μέχρι και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας.

Στον Πυργετό Λάρισας αναμένεται να ανοίξει και η παλαιά εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης στις 16:00.

Εκεί αναμένεται να αποφασίσουν ποιοι θα εκπροσωπήσουν τους συναδέλφους τους την Τρίτη και θα χαράξουν τη στρατηγική για το πώς θα διαπραγματευτούν στη συνάντηση. Η διαπράγματευση θα ξεκινήσει με τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αφορούν σε συγκεκριμένα αιτήματα των αγροτών. Στα σημεία αυτά δηλώνουν πως δεν είναι ευχαριστημένοι και θα διαπραγματευτούν για καλύτερα αποτέλεσματα.

Ωστόσο, η πρόθεσή τους είναι να θέσουν επί τάπητος και άλλα ζητήματα για τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν λάβει απαντήσεις από την κυβέρνηση, όπως το θέμα με τους κτηνοτρόφους για την αποκατάσταση των κοπαδιών και το θέμα του εμβολιασμού.

Μπράλος

Στον Μπράλο, οι αγρότες της Καρδίτσας με τα τρακτέρ τους έφυγαν από τον Ε75 και επιστρέφουν στο μπλόκο στον Ε65.

Περίπου 100 τρακτέρ που είχαν μετακινηθεί χθες από την Καρδίτσα αποχώρησαν από το μπλόκο του Μπράλο, με επικεφαλής τον κ. Κώστα Τζέλα, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, επιστρέφουν προς το μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην Καρδίτσα όπου θα παραμείνουν.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση των αγροτών από την Αταλάντη και τον Δομοκό, οι οποίοι είχαν ενισχύσει το μπλόκο του Μπράλου τις προηγούμενες ημέρες.

Στο μπλόκο του Μπράλου έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη, ενώ οι αγρότες εξέλεξαν τον Κώστα Ζαρκαδούλα, ως τον αντιπρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει τη σύσκεψη της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου. Πολλοί καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο αναφέρουν ότι θα θέσουν στο τραπέζι το ζήτημα του εμβολιασμού των κοπαδιών και το θέμα του ρεύματος.

Παραμένει το μπλόκο της Θήβας

Στο σκληρό μπλόκο της Θήβας οι αγρότες θέλουν να συνεχίσουν με κλειστή την εθνική οδό και την παλιά μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στη Θήβα, οι αγρότες, που εκτός από το μπλόκο στην εθνική οδό απέκλεισαν από χθες και την παλαιά εθνική οδό στο Καναβάρι, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι.

Τότε αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική οδό και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας. Στις 19:00 αναμένεται νέα σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις τους.

Κάστρο Βοιωτίας

Μια προσωρινή ανάσα στην κυκλοφορία, κυρίως των βαρέων οχημάτων από βορρά προς νότο, δόθηκε πριν από λίγο στη Βοιωτία, μετά την απόφαση των αγροτών να άρουν τον αποκλεισμό στο παλαιό εθνικό δίκτυο.

Ειδικότερα, οι αγρότες που είχαν κλείσει τον δρόμο στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής οδού Θήβας-Λιβαδειάς, στο Κανάβαρι Βοιωτία, αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό, αποσύροντας τα τρακτέρ από το σημείο και επιστρέφοντας στο μπλόκο που έχουν στήσει στην εθνική οδό στον κόμβο της Θήβας.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, η απόφαση αυτή αποτελεί «κίνηση καλής θέλησης» και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσής τους να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας διατηρούν κλειστό τόσο τον κεντρικό οδικό άξονα όσο και τους παραδρόμους. Ωστόσο, αργά το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, έως αύριο το μεσημέρι να αποφασιστεί η άρση των αποκλεισμών τουλάχιστον στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Να θυμίσουμε πως αρχικά είχαν αποφασίσει αποκλεισμό 96 ωρών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Μάλγαρα

Οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων αποφάσισαν να ανοίξουν στις 19:00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ως ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη.

Οι αγρότες θα βρεθούν κανονικά στη πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας το Σάββατο και θα ορίσουν εκπρόσωπο για τη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Τονίζουν ότι ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο προειδοποιούν ότι η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την Mercosur θα είναι καταστροφική για αυτούς, χαρακτηρίζοντάς την «ταφόπλακα».

Στη Χαλκηδόνα, έχουν ανοίξει από χθες το βράδυ την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Πέλλας, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στον κόμβο της Τρίγλιας, περίπου στις 12.00 αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο οι αγρότες που συμμετείχαν στον 48ωρο αποκλεισμό.

Στα Πράσινα Φανάρια έχουν διαφοροποιήσει τη θέση τους και δεν θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη του Σαββάτου, αλλά ούτε και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη.

Λήξη αποκλεισμών από παραγωγούς σε Δυτική Μακεδονία

Στις 17:30 σήμερα έληξε η κινητοποίηση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παρά την αρχική πρόθεση για 48ωρο αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 11 το πρωί και περιλάμβανε και τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων για κάποιες ώρες.

Αντίστοιχα, στις 17:30 έληξε και ο αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού. Ειδικότερα, είχαν κλείσει οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και τα αντίστροφα ρεύματα. Οι παραγωγοί προχώρησαν στον αποκλεισμό στο συγκεκριμένο σημείο χθες από τις 10 το πρωί.

Στο μπλόκο συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Τελωνεία

Έληξε αργά το μεσημέρι και ο αποκλεισμός στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει χθες στις 12:00 το μεσημέρι και αφορούσε τον αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου όλων των φορτηγών οχημάτων. Η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων πραγματοποιούνταν περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στα υπόλοιπα τελωνεία, της Εξοχής στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, των Ευζώνων και της Νίκης στα σύνορα της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία διατηρείται το πρόγραμμα του 48ωρου αποκλεισμού.

Συγκριμένα, στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8:00 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 18:00 του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11:00, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 18:00 και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 16:00 και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Διαβάστε επίσης

Προφυλακιστέος ο 16χρονος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες – «Υπάρχουν κι άλλοι δράστες»

Καλπάκι Ιωαννίνων: Απελπισμένοι οι ιδιοκτήτες της μονάδας με τα 40.000 νεκρά κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο – «Από αυτά ζούσαμε»

Ηράκλειο: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 42χρονη μητέρα, που μαζί με το σύζυγό της κατηγορούνται για κακοποίηση των παιδιών τους